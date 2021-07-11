赞布罗塔：这支意大利能开启一个新的胜利周期

这位2006年世界杯冠军对现在这支意大利的潜力感到兴奋，他们将在今天凌晨于欧洲杯决赛中迎战英格兰。

前意大利边后卫赞布罗塔认为这支蓝衣军团能开启新一轮的胜利周期，而这一周期将从今天战胜英格兰夺得欧洲杯冠军开始。

赞布罗塔告诉够力足球：“足球是有周期的，2006年和2010年世界杯之后，意大利国家队发生了代际的变化，它们用了几年时间才重新成为一支有竞争力的球队。”

“早在2012年，意大利国家队就在普兰德利带领下打进了欧洲杯决赛，并在2016年打进了欧洲杯正赛。”

“这些是不同的时代，但我不得不说，现在这支意大利更年轻，在比赛和球员方面更强大。这是一支新的意大利，重要的成果将在正确的方式和正确的时间到来。”

“这一代人希望赢得欧洲杯，然后获得2022年卡塔尔世界杯的参赛资格。这是一支在关键时刻创建的团队；我们希望他们能让我们非常满意。”

44岁的赞布罗塔认为主场优势对英格兰来说有帮助，但结束55年无冠局面的压力对球员们来说可能太大了。

他说道：“现在还很难说意大利队是否会赢，英格兰队也经历了一次重要的晋级之旅。他们在主场比赛，这是一种优势，但如果你不能应对压力，那就不好了，这将是一场公开的比赛，两队都配得上进入决赛。”

“英格兰国家队总是有重要的足球传统，但他们只赢得过1966年的世界杯冠军，相比英国足球在俱乐部层面上取得的成就，这显得微不足道。”

“英国足球一直很重要，但不幸的事，在国家队层面他们只赢过一次冠军。现在的关键因素是在主场踢决赛，他们有机会在多年后赢得重要的奖杯。”