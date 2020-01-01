赞助商：劳塔罗离开会伤害球队 维尔纳卡瓦尼能替代

俱乐部球衣赞助商的首席执行官马尔科·特隆凯蒂建议国米追求这两名明顶级前锋。

倍耐力首席执行官马尔科·特隆凯蒂希望国米签下RB莱比锡球星蒂莫·维尔纳和巴黎圣日耳曼前锋埃丁森·卡瓦尼，以防劳塔罗·马丁内斯转会巴塞罗纳。

国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯一直被与西甲冠军巴塞罗那联系在一起。据报道，巴萨已经将这位阿根廷国脚确定为苏亚雷斯的接班人，并准备投入一笔巨款将其带至诺坎普球场。

据报道，孔蒂的国米已经列出了一份可能的替代者名单，其中包括利物浦的目标维尔纳和即将成为自由球员的卡瓦尼，如果劳塔罗·马丁内斯离开，俱乐部将努力寻找他的替代者。

其他球队

国际米兰目前在锋线上已经拥有了卢卡库，而伊卡尔迪则在去年夏天被租借到巴黎圣日耳曼。

国际米兰的球衣赞助商，倍耐力的首席执行官特隆凯蒂建议国米开始追求维尔纳和卡瓦尼，如果俱乐部不得不在今夏签下劳塔罗·马丁内斯的替代者。

“倍耐力将继续与国际米兰在一起，不过目前还不知道怎么做，我们和苏宁一样雄心勃勃。”

“孔蒂拥有非凡的能力，国际米兰已经摆脱了往日的旧面貌，不过我们还不知道新世界究竟会是什么样子。比如说，在引进埃里克森之后，孔蒂做出的调整还不是很清晰。”

“卡瓦尼曾做到过许多非凡壮举，我希望他能在国际米兰重现自己的传奇。在意甲赛场上，拥有其他的类似球员，尤其是C罗，他们都已经证明了自己是伟大的冠军球员，年龄并不是限制，卡瓦尼是一个不错的选择。”

“很明显，卖掉劳塔罗会给国米带来伤害，但是如果蓝黑军团拥有了卡瓦尼和维尔纳，将会比劳塔罗和伊卡尔迪更强，特别是如果埃里克森恢复到在热刺巅峰状态的时候。”

在新型冠状病毒疫情爆发导致意甲停摆之前，劳塔罗·马丁内斯在所有比赛的31场比赛中攻入16球。

至于维尔纳，这位德国国脚在 5-0大胜美因茨的比赛中上演了帽子戏法，将他本赛季的进球数量提高到了30球。

卡瓦尼曾与西甲的马德里竞技和美职联的一些球队产生过联系，在赛季突然结束，巴黎圣日耳曼被宣布成为冠军之前，他在法甲联赛的14场比赛中攻入了4球。