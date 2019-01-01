赞不绝口 瓜迪奥拉：斯特林几年后还会更好

英格兰前锋目前处于职业生涯最佳状态，但据他的俱乐部主帅说，他还可以变得更好。

拉希姆·斯特林对进球的渴望意味着瓜迪奥拉相信这位曼城球星还有很多需要改进的地方。

在周二的欧冠C组比赛中，英格兰边锋斯特林替补出场并打破僵局，并在伤停补时阶段出色地助攻队友菲尔·福登锁定胜局。

这让这位24岁的球员在本赛季的所有比赛中打进了9个球，而在上个赛季他打进了25个球。

“我说过很多次了，几年后他会比现在更好。”瓜迪奥拉在赛后说：“他的渴望，他插上的方式，他第一时间看到球，并以一对二攻击。他很有攻击性，人群发出“哇”的一声。拉希姆是一个一直在那里的球员。他有这个天赋。他喜欢进球。在传中球上，你总是有那种感觉。”

现在，正如他在上周六以3-1战胜埃弗顿的比赛中所证明的那样，曼城最有力的进攻威胁将会无情地卷土重来。

“他几天前说他错过了对阵埃弗顿的机会，但他从来没有沮丧过，从来没有想过糟糕的错误。他在考虑另一个机会。”瓜迪奥拉说：“这就是拉希姆的重点。当我们第一个赛季来到这里的时候，我们的感觉是他踢得很好，但这就像一个进球，他不在乎。现在，所有的跑动都在那里。（他拿到球后）他要试着去得分。他仍然可以提高，在最后射门那下和最后的决定传给菲尔的球很完美。承担责任，做出一个好的决定，利用了利亚德（马赫雷斯）的跑动。很好。但我仍然认为他还有一段时间需要改进，需要更加冷静。重要的是他一直在那里。这就是为什么这个赛季和上个赛季他进了很多球的原因。”