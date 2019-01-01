赞不绝口 瓜帅：切尔西是一支不可思议的球队

英超卫冕冠军在周六的比赛中击败了蓝军，但是西班牙人对对手的风格印象深刻。

瓜迪奥拉说他对切尔西印象深刻，尽管曼城在周六以2-1战胜了兰帕德的球队。

曼城在对阵状态良好的蓝军的比赛中只有46.74%的控球权，这是瓜迪奥拉执教的381场顶级联赛中控球率最低的一场，但他们仍然得到了至关重要的三分。

在客场输给卫冕冠军之前，切尔西已经连续赢得了6场英超联赛，瓜迪奥拉对兰帕德令人印象深刻的年轻球员充满了赞扬。

瓜迪奥拉对天空体育说：“在我们失球后，我们遭受了一点小挫折，在最好的时刻，我们从凯文（德布劳内）那里得到了进球。之后，我们错失了很多机会和最后一传的位置。下半场我们控制了局面。我们在困难的情况下丢了一些球。他们是解读传球和拦截的大师。（切尔西）是一支强队，但我们一直在战斗。”

“我们调整了一些东西，我们有一些问题，我们（在下半场）控制得更好，除了最后几分钟。我们累了，出现伤病，我们很遭罪。他们太棒了，他们是一支不可思议的球队。这是切尔西。当你看到过去的20年，切尔西并不是一支糟糕的球队。过去六七年曼城赢得了更多的冠军，但在那之前是曼联和切尔西——他们是最好的。”

“以前球队只是防守和反击，现在球队有勇气使用年轻的教练，他们有有精神的球员，没有什么可以失去的，他们在前进，踢得很好。你可以看到顶级球队都打得非常好。莱斯特城、利物浦、我们的球队、切尔西。”