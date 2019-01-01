赞不绝口 克洛普：亨德森现在是欧冠冠军队长

利物浦队长亨德森曾多次受到了批评，克洛普对这位中场球员举起欧冠奖杯感到兴奋。

克洛普为亨德森感到高兴，因为这位利物浦队长捧起了欧冠冠军，继续压制住批评的声音。

亨德森帮助克洛普的球队在周六的欧冠决赛中以2-0击败热刺。

这位英格兰中场在2011年来到安菲尔德的时候一直是批评的对象，克洛普为这位28岁的球员感到兴奋。

“我为孩子们感到高兴。你知道现在人们要怎么介绍这支球队的球员了，”他在新闻发布会上说：“乔丹·亨德森是2019年欧洲冠军联赛冠军的队长，这确实令人满意。”

“米利(詹姆斯·米尔纳)在33岁时做到了。他们都很重要，但是我可以再说一遍，如果没有米利赛前的更衣室谈话——和一个非本地教练——我想这是不可能的。它是如此重要。”

默罕默德·萨拉赫的点球和迪沃克·奥利吉的进球帮助利物浦获得了自2015年末克洛普上任以来的首个奖杯。

克洛普对他的球员们充满了溢美之词，他带领球队获得了他们的第六个欧冠冠军。

他说：“他们在这几周里所做的一切，他们在我们有小挫折的时候是如何反弹的，都令人难以置信。”

“今晚真的很激动人心，这是我的主要感受，它胜过所有的东西。这感觉真的很好，但当事情最终发生时，我比我想象的要平静得多。对我来说，触摸杯子之类的东西并不重要。我喜欢男孩们拍的照片，喜欢我在看台上看到的几张面孔。这给了我所需要的一切。明天，我要去利物浦庆祝一下，这很重要，我真的很期待。”

虽然克洛普在庆祝活动中有些时候比较保守，但他在胜利后的接受采访时即兴演唱了1990年代由Salt-N-Pepa演唱的经典歌曲《Let’s Talk About Sex》。

亨德森也对克洛普赞不绝口，他说如果没有他们的德国主帅，安菲尔德绝对不会发生这样的事情。