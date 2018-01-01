赛程过半 够力足球盘点西甲最佳十一人

随着西班牙甲级联赛进入冬歇，我们回顾了在上半赛季表现出色的球员们。

门将：奥布拉克

通常情况下，马竞的后防线是如此的强大，而伤病带来的坏运气使得马竞在失去控球权后显得异常的脆弱。

幸运的是，即使没有迭戈·戈丁和何塞·希门尼斯的掩护，西蒙尼的球队仍然可以依靠奥布拉克，这位门将在两场比赛中仍然几乎是不可战胜的。

这位斯洛文尼亚人号称是西甲防守记录最好的球员，至今保持8场零封，仅丢12球。

右后卫：卡瓦哈尔

统计数据可能会误导人，但达尼·卡瓦哈尔对皇马的重要性在没有他的情况下，被皇马糟糕战绩突显了出来。

这位右后卫在2008 -19赛季饱受伤病困扰，在16场西甲比赛中出场9次，其中包括8次首发。

令人难以置信的是，在卡瓦哈尔首发的比赛里，马德里没有输掉其中任何一场；而在其他八场比赛中，有五场比赛都输掉了（包括在埃尔巴3-0的比赛中，卡瓦哈尔替补出场)。

即使看到他的上场时间受到限制，丹尼仍然显示出比其他人都强。

中卫：皮克

虽然有一些不安，特别是在赛季初，但是皮克一直是巴塞罗那的防守中坚。

这位中后卫已经看到了很多球员在他身边与他搭档，因为巴萨的伤病情况日渐严重。

乌姆蒂蒂和维尔马伦已经错过了大部分的比赛，留下新人克莱门特·朗格莱在诺坎普接受火的洗礼。

尽管有这些困难和不稳定，皮克的表现一直是一片平静的海洋。他还在西甲打入了三个进球，帮助球队占据榜首位置。

中卫：巴尔特拉

到目前为止，贝蒂斯已经成为西甲联赛的重要启示之一，它将令人振奋的足球闪光与坚实的后防线结合在一起。2018年初抵达安达卢西亚的马克·巴尔特拉是这一防线上的基石。

这名前巴塞罗那和多特蒙德的中后卫在2018-19赛季的比赛中表现出色，组织了西班牙最严密的后防线。

巴尔特拉经历了一段充满挫折的艰难职业生涯，不仅仅是在多特蒙德可怕的爆炸袭击中受伤。但是，27岁的他现在已经达到了巅峰状态。

左后卫：阿尔巴

巴塞罗那出色的左后卫以一种典型的方式在2018年赛季中突显出来，在巴萨击败塞尔塔的关键比赛中为梅西提供了一次助攻，帮助球队在节日期间保住了积分榜的领头羊位置。

到目前为止，阿尔巴已经为他的俱乐部贡献了4次助攻，对于任何一支不能遏制他从侧翼进攻的球队来说，这都是一个危险。

甚至像马塞洛这样的球星也在2018-19赛季被这位前瓦伦西亚人彻底击败了。

中场：罗德里戈

22岁的他在青年时期的马德里竞技的成绩不佳，而现在正忙于弥补在西班牙首都马德里失去的时间。

罗德里戈从比利亚雷亚尔回到马竞后就一直在场上奔跑，他在马竞中场占据了一个固定位置，到目前为止只缺席了三场西甲比赛。

他已经证明了自己是一个强大的执行者，从源头上阻止了对手的进攻。

中场：洛塞尔索

洛塞尔索本赛季被宣布在巴黎圣日耳曼的大名单之外，并被租借到西甲。从那以后，他没有浪费任何时间来展示他在顶级联赛上获取成功的天赋。

这位22岁的阿根廷人是贝蒂斯的关键人物，他在10场中场的比赛中4次进球，在欧罗巴联赛中也有出色表现。

右边锋：阿斯帕斯

本赛季至今已有28个进球，只有巴萨和塞维利亚的攻击力超过塞尔塔。他们努力的核心是常青树伊阿古·阿斯帕斯——继续在前线领导。

这名前利物浦球员为球队贡献了10个进球和2次助攻，使他保持在接近或超过他在2017-18赛季创造的19个进球的记录的轨道上。

进攻中场：梅西

阿根廷人再一次不仅在西班牙树立了标杆，而且在欧洲足球界的精英阶层都树立了标杆。

在周六对阵塞尔塔的比赛中，梅西的进球使他在14场比赛中拿下15粒进球，即使以他的高标准来看，这也是一个惊人的成绩。

他也以惊人的速度贡献助攻成绩，单是在西甲联赛上就有10次助攻。

左边锋：萨拉维亚

和巴内加一样，萨拉比维让塞维利亚成为西班牙顶级联赛中最危险的球队之一。

26岁的萨拉维亚在球门前尤其出名。

在本赛季的西甲联赛中，凭借7次进球和4次助攻，他几乎势不可挡，帮助安达卢西亚人在领头羊巴塞罗那之后发起了一场严峻的冠军挑战。

中锋：斯图亚尼

再一次，赫罗纳不可压制的乌拉圭前锋正在尽他的最大努力让他们在西甲保持活力，几乎是完全凭借着自己的单打独斗。

32岁的斯图亚尼在2017-18赛季打入21球，许多人认为这是他一生中最精彩的一个赛季。然而，在这个赛季中，可以说他表现得更好。

在仅仅13场首发中就打进11球，这名球员已经攻入了赫罗纳全部进球的一半以上，帮助球队在进入冬歇后位于西甲积分榜前半部分。

所以，这就是今年上半赛季的西甲最佳阵容！这是我们最后的选择。你同意我们的选择吗？有什么明显的遗漏吗？请在评论框中告诉我们。