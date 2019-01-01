赛程臃肿影响夺冠？瓜帅：一周双赛状态才有规律

由于杯赛的原因，红军看起来会比蓝军有更加轻松的赛程，但是他们的主教练仍然打算在各条战线上进行挑战。

曼城主帅瓜迪奥拉表示，他并不担心竞争对手利物浦在联赛争冠途中较为轻松的赛程安排。

尽管蓝月亮继续在四项赛事上继续发起挑战。但在足总杯和联赛杯上早早出局后，克罗普的球队只需在联赛和欧冠联赛中继续向冠军发起挑战。

因此利物浦可以少踢很多场比赛，以便保住他们在积分榜上的领先地位，但是瓜迪奥拉相信卫冕冠军球队仍然可以从繁忙的赛程中获益。

曼城主帅进一步表示，他当然不打算为了增加球队卫冕冠军的机会而放弃足总杯。

在周日球队前往哈德斯菲尔德之前的赛前新闻发布会上，瓜迪奥拉说：“如果每三天上场一次，那么每个人都能保持一定节奏，每个人都很专注。”

“有时候，当你有一周或10天的假期时，身体的运动节奏就会有时就会是错误的。所以我真的不知道。如果你赢了比赛，进入四分之一决赛、半决赛，这将是一种巨大的兴奋，每个人都将参与其中。”

“当我们被淘汰时，那是因为另一支球队表现得更好。我们不会放弃任何竞争。当维冈在最后一分钟依然保持1:0领先（上赛季足总杯）时，‘恭喜你，维根’。”

瓜迪奥拉同样对于依靠对手曼联帮助，在下个月的老特拉福德上击败红军的前景不感兴趣。

“我们也要前往老特拉福德，你要做的就是努力在那里赢球。”他说，“如果曼联击败利物浦，那就太完美了。但是如果曼联击败了我们，情况也是一样的。”

“曼联对阵利物浦的比赛，我们又能做些什么呢？什么都没有。我没有索尔斯克亚的电话号码，也许我会问他，但是我现在没有。我们能做的就是在老特拉福德击败曼联。”

“但是，在曼联之前，我们有多少场比赛呢？我们最近在对阵莱斯特和水晶宫的比赛中都有过这样的经历，所以当你想要参加所有的比赛并专注于我们必须要做的事情时，先去考虑之后的比赛是一个很大的错误。”

“在曼联对阵利物浦之前，你可以再问我一次这个问题，我会更清楚地告诉你，但在那之前，双方都有很多比赛需要应对。”