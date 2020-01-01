赛季进入关键阶段 兰帕德需要年轻人贡献更多

蓝军主帅希望青训学院的毕业生们“做自己的事”，帮助球队获得欧洲冠军联赛的席位。

弗兰克-兰帕德敦促切尔西的年轻球员们勇敢面对挑战，以确保在英超联赛中取得前四名的好成绩。

在去年夏天的转会禁令阻止了他们加强阵容之后，切尔西不得不依靠年轻球员来保持竞争力。

兰帕德呼吁像梅森·芒特、塔米·亚伯拉罕、卡勒姆·哈德森-奥多伊和里斯·詹姆斯这样的球员在赛季白热化的时候做出更多的贡献。

其他球队

“这对我们来说是关键时刻，我需要年轻球员做他们该做的。”兰帕德告诉记者。

“我认为当你通过这个学院的时候，你应该明白在切尔西一线队踢球是什么样子的。你必须一直驱动你自己，如果有些时候你不一定处于最佳状态，你需要再次驱动你自己。”

“年轻球员在本赛季发挥了巨大的作用，我们在一定程度上依赖他们，因为我们知道在赛季开始时我们不能引进任何人。”

“整个赛季我认为将会有一段艰难的时期，如果你看看现在的塔米·亚伯拉罕，也许还有梅森·芒特，我认为这次突破对他们来说特别好，因为他们可以回来，希望在比赛中展现出更多的水平。”

“最近有一段艰难的时期，我认为现在该轮到他们了。他们已经证明他们是一线队的一员，他们都有很好的投入，但是我想要更多，我想我现在想要更多。”

在他作为切尔西主帅的第一个赛季，兰帕德说他已经花了很多时间来反思自己到目前为止的表现。

虽然他相信有一些积极的方面，但他承认他和他的团队还有改进的空间。

“我总是喜欢反省自己和自己的工作方式。”兰帕德说：“当你是一家俱乐部的新主帅，而我去年夏天才来的时候，你总是在想：‘我能对我们的准备和日常训练做些什么小小的调整吗?’”

“（在休息期间）有很多自我反省。我们还有一段时间可以休息，我想我们应该为自己排在第四位而感到高兴。我想这在赛季开始的时候会是一个加分项。”

“与此同时，我们如何才能得到我认为我们一直缺乏的额外的10%或15%呢?如果我们做到了，我们会在董事会上得到更多的分数，让第四的位置看起来舒服得多。”