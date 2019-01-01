赛季还未结束失球已破纪录 索式红魔制造史上最差防守

从接替穆里尼奥执掌红魔帅位后的17场，索式红魔已经被对手打入了19粒进球。

理查利森，西古德森，迪尼和沃尔科特的进球为埃弗顿在古迪逊公园球场带来了一场大胜，而作为来访的客队，索尔斯克亚的球队只能接受一场惨痛的失利。

不过这并不是红魔战舰在最近几周内的第一次翻船。自去年底接班穆里尼奥之后，挪威人已经带领球队打了17场联赛，而对手在这17场比赛中面对曼联大门也已经取得了19粒进球。

并且，他们已经11场联赛都没能零封对手，上一次打出这样令人失望的防守还要追溯到1998年11月到12月间，而如今的红魔主帅，也部分参与了当时8场的比赛。

即便如此，换帅之后的红魔仍然取得了显著的进步。要知道去年12月17日穆里尼奥下课前，这位葡萄牙名帅在17场联赛中的丢球更是多达29粒。

纵观整个赛季，红魔在联赛中已经丢掉了48粒进球，这个数字已经刷新了球队在联赛中单赛季最多失球纪录。1989-90赛季，当时英超还未进行改制，他们单赛季失球47粒的数字已然成为历史。

1999-00以及2001-02赛季，弗格森爵士执教时期的曼联，赛季失球数也有45粒之多。不过2000年5月，当时的曼联已经稳坐积分榜榜首，领先排名第二的阿森纳多达18分。

而2001-02赛季，当时传闻这将是弗格森在老特拉福德的最后一个赛季，他们仅仅屈居冠军阿森纳以及次席利物浦之下，以第三名的成绩留下这位传奇老帅。这也是曼联在英超联赛改制以来，第一次被排除在联赛前两名之外。