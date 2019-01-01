赛季近报销 萨内前往奥地利进行十字韧带手术

德国边锋将前往欧洲治疗严重的膝伤，看起来他的赛季还没开始就已经结束了。

萨内将在奥地利接受前十字韧带撕裂的手术。

德国边锋萨尼在8月4日战胜利物浦的社区盾的比赛中受伤，此前他曾与转会拜仁慕尼黑联系紧密。

这位23岁的球员预计将缺阵7个月，在2019- 2020赛季的大部分比赛中，曼城将失去这位德国国脚。

瓜迪奥拉在曼城与托特纳姆的比赛前告诉记者：“我认为手术将在本周末进行。”

据了解，萨内的手术将在奥地利进行，由克里斯蒂安·芬克教授进行手术。

曼城经常使用巴塞罗那专家拉蒙·库加特医生的服务，他曾在瓜迪奥拉任期内治疗过约翰·斯通斯、凯文·德布劳内、京多安、文森特·孔帕尼和克劳迪奥·布拉沃，但萨内已经决定由芬克治疗。

本杰明·门迪自2017年加盟曼城以来一直是库加特医生的常客，瓜迪奥拉希望看到这位法国后卫——目前正从膝伤中恢复——在俱乐部的第三个赛季保持健康。

瓜迪奥拉说：“我希望本尼健康，为周而复始的训练做好准备。”

“这就是目标。之后，他的具体素质将帮助我们。当他踢球的时候，他踢得很好。”

“你知道，他需要上场比赛，但他已经快两年没上场了。我们需要他来为我们进行跑动，带动我们的节奏——很多我们想做的事情。”

“第一个目标不是专注于比赛，而是要在一个月内保持健康，定期训练，做好准备，当然，他还有机会上场。”

萨内上赛季代表曼城参加了47场比赛，帮助球队赢得了国内联赛的三冠王，在左翼攻入16球，并有18次助攻。

在他缺席的情况下，斯特林、马赫雷斯和席尔瓦将是瓜迪奥拉的在边路的选择。