赛季漫长 萨里考虑联赛轮休C罗：他也需要休息

意大利人已经透露他准备在未来几周把葡萄牙人从首发阵容中剔除，因为他想让他休息。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多可能会在周六尤文与莱切的意甲比赛中休息，因为主教练毛里齐奥·萨里正在权衡调整阵容的可能性。

超级前锋罗纳尔多本赛季除了一场比赛外已经为尤文首发了其他所有的比赛，并且在各项赛事的10次出场中攻入5球。

斑马军团在与莫斯科火车头的比赛中取得了最后的胜利，在这场比赛中，保罗·迪巴拉的两粒进球帮助球队以2-1赢得了比赛。

在即将到来的一系列繁忙的比赛之前，萨里正在考虑让罗纳尔多休息一下。

“对于克里斯蒂亚诺，我们经常谈起他。”他在赛前新闻发布会上说。

“他也需要休息。我们将根据他的感觉来判断。我不知道什么时候，我们会决定。”

“现在我们没有太多的选择来完全轮换阵容。我们会根据球员的情况做出改变。”

中卫列奥纳多·博努奇是另一个萨里计划在接下来的比赛中休息的球员。

“莱昂纳多·博努奇本赛季打了很多比赛，我们需要他。在接下来的几场比赛中，我们会看看能否让他休息一下。”他补充道。

迪巴拉在斑马军团的未来在之前的转会窗口中就成为了疑问，曼联、托特纳姆热刺和巴黎圣日耳曼都与他有过接触。

但是萨里对阿根廷前锋在对火车头的比赛中的贡献并不感到惊讶，他在比赛第77分钟和第79分钟的进球被证明是至关重要的。

“从表现的角度来看，迪巴拉本赛季一直表现的很好，所以我曾期待他能有好的表现。我毫不怀疑。”

“我曾期待一个高水平的表现，因为我知道他有能力做到这一点。”

尤文希望在本赛季获得他们的第九个意甲联赛冠军，而萨里的球队目前在8场比赛后以1分的优势排在积分榜首位。

尽管10月6日在圣西罗的一场比赛中，孔蒂的球队已经输给了联赛冠军的竞争对手，但他们依然是最接近的挑战者。