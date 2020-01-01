赛季末不退役 所有的迹象都表明尤文将与42岁的布冯续约

这位经验丰富的门将可能很快就将独占并打破意甲出场次数最多的记录。

吉安路易吉·布冯与意甲冠军尤文图斯的爱情看起来将会继续下去，所有的迹象都表明，尽管布冯年事已高，但俱乐部还是会与他签下一份续约合同。

这位出生于托斯卡纳的门将在2018年从都灵转会到巴黎圣日耳曼后，人们一度以为它职业生涯最后几年都将在这家法甲豪门度过了。而PSG之所以选择签下这位经验丰富的门将，是想为球队在追求欧冠的过程中增加经验与智慧。

然而，仅仅过了一个赛季，布冯就回到了他的精神家园——尤文图斯，他与老东家签下了一份一年合同，并拒绝了从基耶利尼手中拿回队长袖标，也拒绝了从什琴斯尼手中接过一号球衣，因为他只是想为自己所珍视的球队尽一份力。

其他球队

这并不是布冯第一次把老妇人置于个人荣誉之上，在尤文因电话门事件降级后，布冯选择了继续留在球队，这让他在斑马军团中更受欢迎。

在现在这个时刻，42岁的布冯如果选择就此结束职业生涯并不会让任何人感到惊讶，即使他依旧保持着令人羡慕的身体状态。不过他并不想这样做，他仍然心怀雄心壮志，想要和尤文图斯一起赢得更多奖杯并打破更多记录。

目前，布冯已经在意甲出场次数上追平了马尔蒂尼，并列成为意甲历史出场次数最多的球员。一旦新型冠状病毒疫情得到控制，他就有很大的可能超越自己的前国家队队友，独占这一记录。

根据此前的报道，布冯还没有对未来做出最终决定，但有知情人士表示，有迹象表明，这位俱乐部的传奇人物将会与尤文图斯签下一份续约合同。

考虑到他的年龄，布冯目前的选择其实并不多——要么在尤文再呆一年，要么退役——这位门将在近期接受尤文官方电视频道的采访时强调了自己对俱乐部的热爱。

“回到尤文图斯，这是一件很自然的事。没错，我确实在巴黎度过了美好的一年，我必须承认，我需要它来释放一些消极情绪。”

“不过很明显，我与尤文的接触一直都在，包括与主席，法比奥·帕拉蒂奇，还有一些老朋友。我在国外踢了一个赛季，但我们之间的联系并没有因此被切断。”

“我不知道明年会发生什么，两年前的时候，我就觉得自己真的要退役了，但是后来发生了什么，现在发生了什么呢。”