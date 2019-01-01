赛季最佳的梅西能否保证巴塞罗那的最佳表现？

在巴萨2-1战胜布拉格斯拉维亚的比赛中，阿根廷一球一助攻，这导致了更多的问题，而不是答案。

新的团队，寻常的结果。

周三晚上，梅西在与布拉格斯拉维亚的比赛首次出场，不到三分钟，他就将这支捷克球队加入了他的欧洲冠军联赛受害者名单中，巴萨在这场混乱而幸运的比赛以2:1获胜。

他现在已经在33支不同的球队中攻入过进球——之前只有劳尔和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多才完成过这样的壮举。

凭借他一贯冷静的边路射门，梅西也创下了一项惊人的纪录——他是连续15个赛季在欧冠联赛中进球的第一人。

他四次举起该项赛事的奖杯。但这是一个他不满意的数字。

我们对此再清楚不过了。梅西对媒体和公众说的不多，但当他开口说话时，他从不掩饰自己对巴塞罗那自2015年以来未能赢得欧冠的不满。

在过去的10年里，加泰罗尼亚人统治了西甲，自2009年以来赢得了8个冠军，但“只有”3个欧洲冠军。

这很好，但这还不够好，特别是当你有历史上最伟大的球员在身边的时候。

特别是当你最大的竞争对手在2016年到2018年连续三次赢得欧洲冠军联赛的时候。

这就是为什么欧洲的荣誉成为了巴塞罗那的心头之痒，同时也是一种负担，他们在最近几个赛季中一再屈服，去年在安菲尔德的失利尤其让人难以接受。

那么，这个赛季会有什么不同吗？

优雅而勤奋的德容无疑为中场注入了活力，但他的前阿贾克斯队友德利特在后场也有同样的表现。

尽管这位中后卫选择加盟了尤文图斯，而巴萨现在正在计算未能为后防中心注入新鲜血液的代价。

皮克和他的同伙在布拉格受到了巨大的压力。对手只有一次突破，在下半场开始时博日尔脚尖捅射一脚将比分扳平。

但是，事实上，只是凭借特尔施特根在球门前的出色表现——可以理解的是，他对那些本应保护球门的人的滑稽表现不以为然。

“我们有必要讨论一些事情。”德国门将在赛后说道。

“我们必须在自己之间也这样做。我在这里就不说了。这是一个内部问题，我想先和在场的人谈谈。”

当然，梅西的贡献是毋庸置疑的。为什么呢？自2017-18赛季开始以来，他已经打进19粒欧冠进球。巴萨的第二射手？乌龙球，7个！一段时间以来，巴塞罗那对队长的依赖已经很明显了。

在布拉格的比赛中，梅西不仅凭借阿图尔的直传破门得分，还通过传中造成奥拉因卡将苏亚雷斯的射门挡在了自己的球门内，这也是本场比赛的制胜一球。

乌拉圭人也应该从他的阿根廷队友那里得到一个漂亮的直传，但必须承认的是，梅西错过了一个让巴萨免于经历如此紧张的最后一球的大好机会，而且在最后几秒的时候，他的一个传球失误也让巴萨错失了一次破门机会。

这并不是典型的梅西——考虑到他在赛季初受伤后仍在努力恢复，这并不奇怪——但他仍然是他们最具决定性的攻击手。

这既是一种安慰，也是一种担忧。

梅西显然是过往赛季中最好的球员，但巴萨是否亦然还有待观察。