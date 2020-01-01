赛季新启航 战胜狼队将有助于瓜迪奥拉继续留在曼城

这位西班牙主帅与球队的合同进入了最后一年，而在战胜狼队后，外界已经可以看到他与球队签下续约合同。

瓜迪奥拉第一次在同一家俱乐部开启了自己第五个赛季的执教生涯，当然，如果曼城能够延续甚至在之前成功的基础上更进一步，双方甚至可能会进行第六个赛季的合作。

瓜迪奥拉与曼城的合同已进入最后一年，曼城希望能够继续留下这位西班牙教头，而瓜帅本人也并不排斥在这里对待一段时间，但这一切的前提是他的球员表现出希望他能继续留下的意愿。

对阵狼队的比赛是对一线队本赛季开局阶段的一个试金石，而这场比赛的结果是相当积极的。

其他球队

这是瓜迪奥拉的经典时刻之一，这让人想起了他们创记录捧杯的那几个赛季，而不是上赛季惨败于狼队的污点时刻。

这是一场经典的曼城式比赛，他们用自己的创造力、传球以及快速推进在半场就取得了2-0的领先优势，德布劳内、斯特林以及菲尔·福登共同完成了这一切。

不过下半场的狼队开始进行强势的反扑，但曼城最终守住了胜利的结果。

瓜迪奥拉想要淡化这种乐观情绪，他在赛后的新闻发布会上谈到了自己球队的升级，但他并不认为球队已经完全回归了正轨。

“我对这场胜利感到高兴，但我实际上根本笑不起来。是的，我非常高兴，但同时我知道现在的现实，我们必须冷静。”

曼城是本赛季英超最后出场的球队，并且在积分榜上已经落后利物浦6分，在自己还没有与狼队比赛正式开始之前就已经承受了一些压力。

瓜迪奥拉之前从未在英超赛场上战胜过狼队，这次客场之旅对他来说是一次重要的考验。

不过最终的结果是他们不仅战胜了狼队，而且还是在缺少7名球员的情况下做到了这一切。如果算上他们在10月5日转会窗口关闭前迫切想要增加的右中后卫的话，缺少的球员数量甚至达到了8人之多。

这个季节可能是适者生存的赛季。

瓜迪奥拉承认，这是英超历史上最短的一个赛季，所有球队都需要应对密集的赛程，即便最强大的球队也需要小心应对。

他表示:“由于缺乏准备，我们有七名球员缺阵，而且他们无法在短期之内回归，我们必须让球员从今天开始尽可能的远离伤病。”

阿奎罗、贝尔纳多·席尔瓦、京多安、津琴科和坎塞洛都因伤缺席了大名单，不过他们可能会在周日与莱斯特城的比赛中复出，但曼城能否如愿在那之前签下一位新中卫，仍未可知。

事实证明，要想达成一笔交易是很困难的，特别是在与那不勒斯关于头号目标库利巴利的谈判陷入停滞的情况下。

最近他们已经将目光转向了塞维利亚的朱尔斯·孔德，并且希望在罗杰斯的球队来访之前签下一名新球员。

在这场比赛之前，拉波尔塔也将从新冠的自我隔离中复出，这能缓和一些瓜迪奥拉在战胜狼队之后的一些隐忧。

在足总杯和欧冠对阵里昂的比赛中，曼城的后防线因阿森纳和里昂的战术而被冲击破损，导致球队最终被淘汰出局。

似乎约翰·斯通已经得到了他在曼城主帅手下的最后机会，但他从低迷的中归来，在这场比赛中表现出了久违的稳定与沉着。

新援内森·阿克在处子秀中做出了几次关键的抢断，曼城可以说已经有了一个坚实的后防基础来搭配他们超强的进攻能力。

由于疲劳，曼城在下半场的表现出现了一定的不稳定，但瓜迪奥拉很高兴看到他的球员们能够顶住压力。

在上个赛季类似的情况下，狼队在最后8分钟从2-0落后的情况下扳回一球并逆转赢下了比赛。

“上个赛季我们10人踢了80分钟，最后还是输了，这是一场难以置信的艰难比赛。”

“这就是为什么在目前的情况下，这对我们来说是一场难以置信的胜利。不错，但这赛季还剩下111分可以争取。不过这是一个好的开始。”

瓜迪奥拉在曼城的统治已进入了最后一个赛季，他的未来将在接下来的几个月里变得明朗起来。

再来几场战胜狼队这样的表现，瓜迪奥拉与曼城的未来可能就不会如此了。