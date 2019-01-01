赛季效率梅西第二 阿扎尔进球助攻都上双

切尔西球星在与纽卡斯尔的比赛中又进了一球，这使得他的进球和助攻都和巴萨头号球星一样达到了两位数。

切尔西前锋阿扎尔是本赛季唯一一个能与巴塞罗那超级巨星梅西比肩，在进球和助攻两方面都达到两位数的球员。

这位比利时国脚在2018 -19赛季的比赛中表现得一场惊艳出色。

在帮助比利时在俄罗斯世界杯决赛中获得第三名后，他轻松地回到了国内赛场。

萨里希望避免对他在球队计划中的关键人物要求太多、太早。

尽管如此，在切尔西和比利时国家队的12场比赛中一无所获之后，他爆发了。在联赛中已经取得了10粒进球。

这位28岁的球员也为蓝军贡献了稳定的助攻数量。

在和纽卡的比赛的之前，他已经为队友送出了9次助攻。

另一个是在斯坦福桥与喜鹊的比赛中送给威廉的。

在进球生产力方面赶上梅西是阿扎尔的一种成就。

近年来，他一直与全球的足坛精英们一起被列为天才，但他在生产力方面的稳定性一直受到质疑。

本赛季当球队战绩再次下滑，包括12场未能为俱乐部和国家队进球的比赛，但最终的成果正在显现。

目前这个赛季的表现可能是他迄今为止最有成效的一次。

阿扎尔在切尔西的最高进球数是2014-15赛季的19个，而他在2012-13首个赛季中的11次助攻创造了个人最好记录。

他能兑现的承诺还将会有更多，而主帅萨里需要一个明星来展示给全部人看。

蓝军目前位列英超前四，但如果想要继续留在这个位置并确保重返欧冠联赛，他们还有很多工作要做。