赛季收官战绩堪忧 图赫尔表示不担心帅位

巴黎圣日耳曼在赛季最后10场比赛仅胜3场，主帅图赫尔对未来作出了规划。

托马斯·图赫尔希望下赛季仍然担任巴黎圣日耳曼的主教练，但他承认情况可能“每天都在变化”。

巴黎圣日耳曼赢得了法甲冠军，但在欧冠和法国联赛杯中早早出局，并在法国杯点球大战中输给了雷恩。

在点球大战中输给雷恩是在赛季的最后几周，巴黎圣日尔曼在所有比赛中只赢了10场比赛中的3场，还包括周五1-3输给兰斯的收官战。

法甲冠军巴黎圣日耳曼在客场的最后一场比赛中遭遇完败了，但是图赫尔对未来的表现很乐观。

“我想我可以说是的(留下)，”图赫尔在赛后新闻发布会上说：“但在足球领域，它每天都在变化。你经常问我，可我就在这儿。如果它发生了变化，也不会由我来决定。”

他补充道：“说实话，我很担心我不断被问到这些问题。好像每个人都知道一些我不知道的事情。你有消息吗?我应该担心吗?我知道足球场上什么事都有可能发生……”

图赫尔一再抱怨巴黎圣日耳曼的阵容规模，所以下个赛季之前需要招募球员。

但这位德国教练也认为，未来需要改变态度，在媒体报道了球队的幕后冲突后，他呼吁大家团结一致。

队史标王内马尔据说与多名队友发生了冲突，尽管巴黎圣日耳曼随后在一份声明中否认了这些事件。

“我们必须集中精力，团结在一起，俱乐部，员工，球队，”图赫尔说：“我们必须严于律己，从赛季开始就找到我们的精神和工作方式。我们必须始终如一地做出决定。”