赛后采访遭到球迷嘲讽 索尔斯克亚回怼：你们可以等我采访完了再骂吗

在北伦敦取得鼓舞士气的胜利后，这位挪威教练表现出了挑衅的情绪

在曼联3-0战胜托特纳姆热刺后，索尔斯克亚回应了球迷的嘲笑，他在赛后的采访中开玩笑地说：“你们可以等我采访完了之后再骂我。”

索尔斯克亚在上轮客战热刺的比赛中承受着巨大的压力，此前球队在他带领下主场0-5惨败利物浦，人们对他是否有能力带领球队前进产生了新的怀疑。

上周六，在托特纳姆热刺球场，C罗和卡瓦尼的进球帮助红魔取得了一场轻松的胜利，但索尔斯克亚仍然受到了部分球迷的攻击。

在比赛结束很久之后，索尔斯克亚在接受曼联官方电视台采访时仍有一些热刺球迷坐在位置上对他发出嘘声，对此索尔斯克亚对着麦克风大声说道：“我可以先接受采访，然后你们再骂我，嗯？”

本场比赛C罗和卡瓦尼分别进球，瓦拉内伤愈复出也表现出色，但索尔斯克亚认为麦克托米奈是全场最佳，他说道：“对我来说，他是本场最佳球员。”

“这就是我们以前见过几次的麦克托米奈，他之前受伤了，这个赛季他做了手术，但今天我认为他非常出色。”

“他赢下铲抢，推动球队前进，简单地控制住皮球，进行攻防转换，用头球化解了对手的几次任意球攻势，绝对的顶级表现。”