赛后发布会：里皮透露武磊伤情 下场出战成疑

在赛后新闻发布会中，国家队主帅里皮对诸多问题进行了解答，在此期间，他还透露球队核心武磊的伤病情况。

在刚刚结束的国足2019亚洲杯首战中，中国队在落后的情况下连追两球，逆转战胜了顽强的吉尔吉斯斯坦。不过在赛后采访中，国家队主帅里皮透露了在比赛中受伤的国足核心武磊的伤病情况，由于可能出现了肩胛骨锁骨错位，可能会错过第二张对阵菲律宾的比赛。

——谈谈这场比赛的一些情况

“其实本场比赛非常简单，我对球队上半场表现的表现不太满意，不过对于下半场的比赛感到很骄傲，我们踢出了很好的战术要求，为14亿中国球迷奉献了一场精彩的比赛。

我们的扳平进球源于对手的失误。上半场，吉尔吉斯斯坦创造力更多的机会，而我们下半场也同样如此，从比分就能看出来，球队下半场比赛表现得很好，取得了最终的胜利。”

——为什么选择在上半场第24分钟就将金敬道换下？

“我个人非常喜欢金敬道，他在球场上非常敬业，不过他开局后的表现并没有达到我们所布置任务的预期，因此我及时做出了换人调整。”

——下半场随队从三中后切换成了四后卫，这是否是更合适球队的阵型？

“是的，我们在下半场对阵型进行了调整，重回四后卫体系，究其原因，是因为球队中场的控制力相对薄弱，因此我们选择增加一名中场球员，最终也达到了我们预期的效果。”

——中国队在今天比赛的上半场表现不好，这种情况已多次出现，原因是什么？中场休息时进行了什么调整？

“为什么会这样？我没有进行过总结，不过这种情况确实已经发生了许多次。我会在中场发火，告诉说我们错在哪里，然后下半场就会就会出现很大的改观。我也不知道到底是为啥，我自身其实是希望球员们上半场就按照我的要求去踢，不过大多数时候并不理想。

中场注意时我会做我所能做的一切，激励他的在下半场踢的更好。”

——武磊在下半场出现的伤病情况怎么样了？会不会影响下场对阵菲律宾的比赛？

“比赛刚刚结束，我们还需要进一步进行诊断，目前看来，他可能肩胛骨、锁骨有些错位，但还不能完全确认。我希望他能够参加下一场比赛。”

——上半场场面非常被动，想过可能会输掉这场比赛吗？赢了首战后，是不是意味着小组出线没什么问题了？

“上半场不利局面，我其实想过会输球，但我的队员下半场踢得很好，小组赛三场比赛，现在还是要专注下两场比赛，不要因为今天赢了就忽略了之后两个强大的对手。”

——本场比赛的功臣于大宝在国安踢到了中后卫位置。你是如何看待这种情况的？

“于大宝本场比赛的进球非常关键，也为球队拿到了三分。他在中超踢后卫，很大原因是因为现实中很多前锋都是优秀的外籍球员，压缩了许多中国球员的进攻位置，但是在国家队，我们需要激发他的进攻属性，我们需要于大宝这样一个有进攻能力的球员。”