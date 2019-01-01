赛前叨扰 苏内斯：我不会让他出现在我的更衣室

这位前利物浦中场认为法国国脚在夏天的行为进一步破坏了老特拉福德的稳定。

前利物浦主帅索内斯在周日的赛季揭幕战前再次对曼联的博格巴表示了敌意，他声称如果自己在老特拉福德执教的话，是不会让博格巴呆在更衣室里的。

法国国脚博格巴经历了一个非常不安的夏天，但他向主教练索尔斯克亚保证，不会在更衣室制造分裂，甚至被认为是俱乐部新赛季队长的候选之一。

这位2018年世界杯冠军在休赛期成为了人们不断议论的话题，传闻他将转会皇家马德里，随后又有传闻称他将回到老东家尤文图斯。

然而，前苏格兰国脚和天空体育评论员索内斯，曾经在镜头前对这名26岁的球员进行过严厉的攻击。他质疑这名球员在红魔与切尔西的揭幕战之前是否还能全身心投入。

在经历了一段不稳定之后后，卢卡库于周四离开俱乐部加盟国米。他也发现自己处于风口浪尖上，因为有人认为这两人是曼联上赛季未能获得欧冠资格的原因。

在接受《泰晤士报》采访时，索内斯说：“如果我坐在曼联的更衣室里，我会很高兴卢卡库已经离开了，如果博格巴不能参加接下来的比赛，也想离开，我也不希望他和我在一起。”

“他们和所有人一样对曼联的困境负有责任，但他们却对队友说：‘这是其他人的错’。”

“不，伙计们，让我们把事情弄清楚，你是曼联今年无缘冠军联赛的部分原因。”

“皇马希望博格巴的报价便宜，因为他们怀疑他的状态，而国米对卢卡库的要价也很低，因为他在曼联也没有任何建树。”

曼联前锋马库斯·拉什福德，在卢卡库转会意大利后可能在锋线发挥关键作用，但也受到了前流浪者队和纽卡斯尔主帅的质疑。

这名21岁的球员，和安东尼·，马夏尔一样，将成为索尔斯克亚进攻的中坚力量，但是索内斯表示，这位英格兰人可能无法胜任这份工作。

“我不相信他已经准备好了，”他补充道。“这并不理想，在弗格森爵士的执教下也不会发生这样的事情。”