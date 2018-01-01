赛事频繁 萨里忧心蓝军伤病潮：我们有麻烦了

在又一个繁忙的月份到来之前，切尔西主教练越来越担心球队不断增加的伤病名单。

在吉鲁成为队中最新一名伤员后，主教练萨里表示切尔西“有麻烦了”。

在周日1:0战胜水晶宫的比赛中，这位法国国脚在下半场一瘸一拐地离开了赛场，不得不由莫拉塔替补出场。

萨里在赛后证实吉鲁的脚踝出现了问题，但还不知道这位前锋将缺席多久。

“问题是他的脚踝。我不知道有多严重。”萨里说，“我们得等明天。我想，晚上晚些时候，我会去见医生看看初步检查结果，但我想真正的结果要到明天才能知道。”

萨里已经没有很多球员可以参加在塞尔赫斯特公园的比赛，包括佩德罗，他在节礼日对阵沃特福德时腿筋受伤，将缺席两周。

法布雷加斯、德林克沃特、洛夫特斯-齐克和哈德森-奥多也缺席了前往伦敦南部的比赛，这使得切尔西在这个赛季的关键时刻缺少了不少人手。

在12月踢完9场比赛之后，切尔西下个月还将有7场比赛需要面对，其中包括与热刺的联赛杯半决赛的两回合比赛和与诺丁汉森林的足总杯第三轮比赛。

如果他们能战胜诺丁汉森林进入足总杯第四轮，赛事数字将上升到8场。足总杯第四轮定于1月的最后一个周末举行。

这让萨里担心球队将如何能够应对如此沉重的工作量。

他补充说：“过去几天我们有点不走运。昨天10分钟内我们就有了3个伤员- - -法布雷加斯，洛夫特斯和德林克沃特-——今天是吉鲁，我们已经没有佩德罗和奥多了。”

“我们有麻烦了，因为在一月份，我们必须每三天比赛一次。”

“法布雷加斯是颈部问题。受伤发生在训练的最后五分钟，所以我不确定他是否需要休息两周到十天。今天晚上我要和医生开个会。”

坎特在对水晶宫的比赛中独中一球，帮助切尔西以5分的优势暂居第四。

接下来蓝军将在周三主场迎战南安普顿。