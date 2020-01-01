赚钱最重要 名宿：热刺必须以最高价抛售凯恩

这名英格兰国脚再次引发了转会传闻，而一名前托特纳姆前锋认为交易应该在“他的巅峰时期”完成。

达伦•本特表示，托特纳姆热刺需要在哈里•凯恩处于“巅峰时期”时将他卖掉。以这位英格兰队队长目前的身价，热刺能从这笔交易中得到2亿英镑的“最高收入”。

曼联是那些被认为正在考虑为这位热刺前锋打破转会费纪录的俱乐部之一。凯恩之前在Instgram直播中暗示，他可能会在不久的将来的某个阶段接受其他球队邀请，这位雄心勃勃的26岁球员渴望夺得一些集体荣誉，而这一切很难在热刺达成。

热刺已经培养出了今天这样一位土生土长的天才球员，他们不会愿意放弃这一宝贵的资产。不过，如果有球队愿意提供一笔难以拒绝的转会费，他们可能不得不采取行动，因为俱乐部主席丹尼尔•列维需要收回建造新白鹿巷的成本。

其他球队

凯恩的身价可能永远不会比现在更高，本特认为如果曼联或皇家马德里这样的球队对这个星球上最可怕的前锋之一感兴趣的话，热刺应该考虑利用这一点。

这位前热刺前锋告诉《足球内幕》:“当你卖掉哈里·凯恩的时候，你肯定会想在他的巅峰时期卖掉他，而他的巅峰期就是现在。所以对我来说，如果你要卖掉他，你必须在接下来的几年里卖掉他，这是你能给他带来最多钱的时候。”

“哈里·凯恩已经说过，如果热刺没有按照他希望的方向发展，那么他不会害怕离开。我一点也不惊讶。他肯定想去欧洲豪门踢球，但如果你想卖掉他，你要确保你能以最高的价格卖掉他，那可能是1.5亿到2亿英镑。”

凯恩已经为热刺出场278次，在所有比赛中攻入181球，这些努力为他赢得了两座英超金靴奖和一个PFA年度最佳年轻球员奖。