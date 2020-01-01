赖特：阿森纳或陷入保级泥潭 俱乐部需在冬窗支持阿尔特塔

这位阿森纳传奇指出球队必须通过引援等方式继续支持阿尔特塔，以避免陷入保级泥潭。

伊恩·赖特担心阿森纳会在这个赛季陷入保级泥潭，这位枪手传奇警告米克尔·阿尔特塔，他的球队可能会沦为其他球队的猎物，并督促俱乐部高层在一月份全力支持西班牙教头。

这支北伦敦球队经历了英超联赛中的又一次失利，他们在客场对阵埃弗顿的比赛中又一次被对手逆转。

阿森纳目前已经连续7场比赛无法在英超取得胜利，他们上一次战胜对手还要追溯到11月1日客场1-0战胜强敌曼联。

其他球队

糟糕的状态让他们在圣诞节之前暂时位列联赛积分榜第15位，目前他们与降级区的距离只有4分之差。

目前绝大部分人都认为枪手拥有足够的时间改变现状，提高自己在积分榜上的排名，比如关键球员托马斯在某个阶段从伤病中恢复过来，但赖特认为在球队情况好转之前甚至会变得更糟。

这位阿森纳传奇人物在古迪逊公园球场目睹了老东家又一次令人沮丧的表现后告诉DAZN:“

“我认为俱乐部高层已经站出来支持阿尔特塔了，这是正确的做法，他是个好教练——他们必须在1月份转会期为他做些事情。”

“我认为他现在拥有的阵容——当然我并不是说阿森纳会继续走下坡路甚至是降级，不过如果你不能阻止这种下滑，你就会被拖进降级泥潭。”

“然后你将面临真正的压力，你必须去把自己从泥潭中解脱出来，不过你需要拿出一定水平的表现才能做到这点。因为其他球队能够嗅到血腥味，他们会努力从你身上拿分，这是一个非常残酷的联赛。”

“你不会想到阿森纳竟然会排在这样的位置，不过考虑到我们所看到的，比如在对阵埃弗顿的比赛中，尤其是他们的进球(失球)和踢球方式，再加上无法创造出进球机会，而即使他们创造出了机会，禁区内也没有足够球员的插入进入进行抢点。在这种情况下，他们排在这个位置就不足为奇了。”

“你可以想到的是，如果你的进球不够多，你就要确保你的防守做得足够坚决。你必须在盯人防守方面做得足够严密。”

“我认为定位球很糟糕。我以为通往埃弗顿的第一个进球本可以避免，这一切都要靠艰苦的努力，接近人们，让他们更难进球。

“我认为那个定位球丢球真的很糟糕，第一个丢球本来是可以避免的，这一切都要靠场上的努力，你的防守球员要贴近对手的进攻球员，让对手踢得更艰难。”

“阿森纳现在正经历着一个无法创造进球机会的阶段，所以他们必须在另一方面成为联赛的典范，那就是防守。”

伊恩·赖特的观点得到了另一位枪手名宿大卫·希曼的支持，这位英格兰传奇门将认为阿森纳高层必须在一月份卖出和引进一些球员，继续支持主帅阿尔特塔。

“我喜欢阿尔特塔的说话方式，我也了解到了他在训练场上的工作方式。在我看来，阿尔特塔应该继续留在阿森纳，俱乐部也需要给他支持，签下那些他想要的球员，并送走一些需要离开的人，通过这样的方式筹集所需要的资金。”

阿森纳本赛季在所有比赛中只保持了7场零封，并且有7场比赛没能取得进球。