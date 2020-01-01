赖特呼吁教育和惩罚来斗争：歧视永远不会走开
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前阿森纳和英格兰前锋伊恩·赖特公开谈论了足球中的种族歧视，包括社交媒体的影响。
最近几个赛季，足球比赛中的种族歧视事件层出不穷，包括2018年曼城边锋拉希姆·斯特林受到的辱骂，以及去年12月切尔西后卫安东尼奥·吕迪格和托特纳姆热刺前锋孙兴慜也是种族歧视的受害者。
据反歧视运动组织Kick It Out报道，在2018-19赛季的英格兰足球比赛中，种族主义的辱骂比上个赛季增加了43%。
56岁的他说，新的网络媒体提供了一个展示种族主义者的平台，但他承认，尽管他自己也遭受过种族主义的谩骂，但他不知道如何解决这个问题。
“随着社交媒体的出现，你可以看到(种族歧视)的发生，”赖特在BBC广播4台的一档节目中说道。“我不认为它会消失。”
然而，赖特指出，教育是一个起点，同时他还建议，需要对那些被发现有种族歧视行为的人实施更适当的制裁。
“人们觉得，如果你是它的受害者，你就有了答案，但你不知道(该做什么)。”
“你看看那些被指控种族歧视的人，他们都是年纪更大的人群，他们应该更了解。”
“我仍然认为教育是关键，这是我们所能做的。但你还希望当它发生时，会有越来越多的人站出来。”
“然后你需要适当的纪律和惩罚，让人们明白这是不可接受的。”
赖特还谈到了他自己所受的教育，以及一位名叫西德尼·皮登的老师如何在使他走上正确的道路、使他在以后的生活中获得成功方面发挥的关键作用。
“我不知道为什么。皮登先生选择了我，但他选择了我。”
“他给了我责任，我过去常常从老师那里收集登记簿，然后他们让我当牛奶负责人。”
“真的很好，我只是觉得自己很重要。如果他听说我上课淘气，就不会让我踢足球了。”
“他只是让我觉得我还有用武之地。他是世界上最伟大的人。”