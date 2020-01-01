赖特呼吁教育和惩罚来斗争：歧视永远不会走开

这位退役的中锋和枪手的传奇人物分享了他对英格兰足球中一个严重问题的看法。

前阿森纳和英格兰前锋伊恩·赖特公开谈论了足球中的种族歧视，包括社交媒体的影响。

最近几个赛季，足球比赛中的种族歧视事件层出不穷，包括2018年曼城边锋拉希姆·斯特林受到的辱骂，以及去年12月切尔西后卫安东尼奥·吕迪格和托特纳姆热刺前锋孙兴慜也是种族歧视的受害者。

其他球队

据反歧视运动组织Kick It Out报道，在2018-19赛季的英格兰足球比赛中，种族主义的辱骂比上个赛季增加了43%。

56岁的他说，新的网络媒体提供了一个展示种族主义者的平台，但他承认，尽管他自己也遭受过种族主义的谩骂，但他不知道如何解决这个问题。

“随着社交媒体的出现，你可以看到(种族歧视)的发生，”赖特在BBC广播4台的一档节目中说道。“我不认为它会消失。”

然而，赖特指出，教育是一个起点，同时他还建议，需要对那些被发现有种族歧视行为的人实施更适当的制裁。

“人们觉得，如果你是它的受害者，你就有了答案，但你不知道(该做什么)。”

“你看看那些被指控种族歧视的人，他们都是年纪更大的人群，他们应该更了解。”

“我仍然认为教育是关键，这是我们所能做的。但你还希望当它发生时，会有越来越多的人站出来。”

“然后你需要适当的纪律和惩罚，让人们明白这是不可接受的。”

赖特还谈到了他自己所受的教育，以及一位名叫西德尼·皮登的老师如何在使他走上正确的道路、使他在以后的生活中获得成功方面发挥的关键作用。

“我不知道为什么。皮登先生选择了我，但他选择了我。”

“他给了我责任，我过去常常从老师那里收集登记簿，然后他们让我当牛奶负责人。”

“真的很好，我只是觉得自己很重要。如果他听说我上课淘气，就不会让我踢足球了。”

“他只是让我觉得我还有用武之地。他是世界上最伟大的人。”