赖斯：转会曼联都是空谈 除非真的有什么发生

这位英格兰国脚已经成为了红魔夏季的目标，但是他坚持说他只关注伦敦球场的事情。

德克兰·赖斯否认了关于他将离开西汉姆加盟曼联的传言，称这只是“空谈”。

据够力足球报道，英格兰国脚赖斯已经成为红魔今夏的目标，因为老特拉福德的球队已经开始制定计划，不管索尔斯克亚是否留任。

赖斯凭借在伦敦体育场成熟表现打入了英格兰国家队。

西汉姆主帅曼努埃尔·佩莱格里尼在3月份表示，如果价格合适，俱乐部将被迫出售这名20岁的球员。

曼联已经成为他最有可能去的目的地，尽管有报道说赖斯会去曼城和切尔西，后者是他在加盟西汉姆之前年轻时期效力的球队。

但是这名中场球员并不担心关于他未来的谣言，他已经同意了一份长期的合同。

赖斯告诉《每日邮报》：“我去年和西汉姆签了一份5年的合同，这将使我在俱乐部呆到24岁。”

“对我来说，这是现在最好的地方。我在为一个给了我机会的教练踢球，他让我打了一周又一周的比赛。”

“我每周都在进步，尽管我看到了这些猜测，但我并没有想太多。”

“一切都是空谈，直到有什么事情发生——什么都没有发生——所以我只专注于西汉姆，尽我所能，让球迷们高兴。”

赖斯的下一场比赛将于周一在索非亚举行，届时英格兰队将迎战保加利亚队，以确保他们获得2020年欧洲杯的参赛资格。

上周五，加雷斯·索斯盖特的球队在与捷克的比赛中失利，还未能锁定夏天欧洲别的一席之地，赖斯也被认为是表现不佳的球员之一。

但是三狮军团可以在国际比赛日结束之前把这个问题解决掉，如果他们赢了保加利亚，科索沃输给黑山。

本次欧洲杯的半决赛和决赛将于7月在英格兰本土的温布利球场举行。