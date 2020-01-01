赖斯：被切尔西放弃是巨大打击 所有人都期待英超重开

这位西汉姆中场赖斯表示自己被切尔西放弃时非常沮丧。

西汉姆联球星德克兰·赖斯在14岁的时候离开了切尔西，他表示这是一个“巨大的打击”。

现年21岁的赖斯在2006年加入了蓝军青训营，但最终却在2014年被放弃，因为他不得不离开斯坦福桥去追逐自己的足球梦想。

虽然赖斯在铁锤帮的表现证明了放弃自己是切尔西的错误，但这位中场球员承认被迫离队确实让他很震惊，但这并没有影响到他成为一名职业球员的梦想。

其他球队

“我必须从14岁时被切尔西抛弃的巨大失望中走出来。”赖斯告诉天空体育。

“说实话，当时切尔西的生活就是我所知道的一切，从周一到周五，从9点到14点，我一直在那里训练和比赛。然后你突然被告知不再是球队的一员，这确实是一个重大打击。我从来没有想过这种事会发生，但它确实发生了。”

“然后我有幸能够签约富勒姆或者西汉姆联，最终我选择了加盟西汉姆联，开启了一个职业生涯的全新篇章。”

“我知道这条路是艰难的，但自孩童时期开始，我就一直梦想成为一名职业球员。没有任何事情能妨碍我实现这一愿望。”

“我对此动力十足，想要尽我所能做到最好。我不得不做出牺牲，离开家，搬到新的地方，现在我所做的所有决定都得到了很好的结果。”

上个赛季，赖斯上演了自己的英格兰队首秀，但由于新型冠状病毒疫情的爆发，目前英超等赛事均进入了停摆中。

“如果直接回到球场上，会有很多伤病出现，俱乐部也清楚这一点。你需要至少三周的高强度间歇训练，以恢复比赛状态。”

“疫情期间的生活很艰难，因为你已经习惯了与队友见面，每天都到球场上进行日常的训练，突然把这些事情从你的生活中夺走，这当然会让你很难受。”

“但另一方面，考虑到西汉姆在积分榜上的位置，疫情期间我们暂时不用承受每周都要拿到三分的压力。从这个角度来说，没有压力是个不错的休整机会。”

“但说实话，不仅是我，整个英超都想回到比赛状态。”