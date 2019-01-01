赖斯：惨遭逆转太心碎 垃圾西汉姆需更努力

西汉姆在对阿森纳的比赛中又输了一场，这给了他们的教练更大的压力。

西汉姆的中场德克兰·赖斯说他的球队最近很“垃圾”，为了减轻主教练曼努埃尔·佩莱格里尼的压力，他们需要加强。

周一晚上，西汉姆在伦敦体育场1-3输给了阿森纳，尽管半场结束时奥邦纳的进球帮助球队以1-0领先，但终场哨声响起时，球迷们发出了嘘声。

这是他们九场比赛中的第七场失利，也是连续第三场主场失利，这是他们自三年前搬到伦敦体育场以来最糟糕的表现。

这场失利只会增加佩莱格里尼的压力，他原以为自己在上周末切尔西的胜利已经扭转了局面。

然而，今晚的失败让俱乐部只排在第16位，离降级区只有一分之遥。

英格兰中场赖斯承认他的球队远远不够好，但他表示支持主教练，并坚持认为是球员需要对最近的结果负责。

“这差不多就是我们16场比赛的总结。上半场我们1-0领先，让他们很沮丧。下半场，他们在6分钟内攻入两球。这是令人沮丧的。我们错过了一个提升排名的机会。”他告诉天空体育：“这令人心碎。我们现在在垃圾堆里。当我们进了一个球的时候，我们需要学会抬起头来。他们有出色的球员，但这些丢球都是可以避免的。我们需要审视自己。我们正在犯同样的错误。我们踢得很好，但是犯了太多的错误。”

“我们必须赢得主场比赛。听到嘘声太可怕了。我们想让球迷开心。但我们在这里输掉了重要的比赛。现在是我们在一起的时候了。比赛越来越多，我们需要重新整合。”

“教练很棒，球员们都喜欢他。我们整个星期都在努力训练，有时候你会想为什么我们不能把这些转移到球场上。”

佩莱格里尼无法解释他的球队最近的失败，并承认他作为主教练的未来已经不属于他的掌控。

“这很难理解。”他告诉天空体育：“我们控制了比赛60分钟，然后输掉了比赛。我们没有打进第二个重要的进球。”

“你必须理解球迷们的嘘声，因为过去五场比赛我们都没有赢。如果你在主场没有赢球，你的球迷就不会高兴。”

“你不可能每场比赛都丢三球。不幸的是，我们正在做错误的事情。我们不是在最佳状态，但需要继续战斗。”

“我们必须踢好90分钟，而不是像今天这样踢60分钟。我们必须整场比赛都保持稳定。我不知道将来会怎么样。”