赖斯两度拒绝西汉姆新合同 切尔西&曼联密切关注

铁锤帮想用新合同来奖励他们的明星中场，但他不想在潜在的转会前被套上任何枷锁。

德克兰-赖斯拒绝了西汉姆开出的最近两份新合同，这引起了切尔西和曼联等球队的关注。

铁锤帮依然不愿意出售他们的明星中场，目前赖斯正在参加欧洲杯，他的合同将在2024年到期，西汉姆可以与他续约一年。

然而，赖斯在欧洲杯中的出色表现让他再一次引起其他球队的关注，他已要求被告知西汉姆与任何对他感兴趣的俱乐部的接触。

切尔西将赖斯视为长期目标已经有一段时间了，但是在去年夏窗的时候，蓝军认为他的价格太高了，前切尔西主教练弗兰克-兰帕德是最初推动球队引进赖斯的人。

而与此同时，曼联正在考虑引进一名新的中场，索尔斯克亚希望签下几名球员，把俱乐部带向一个新的水平。

22岁的赖斯被认为是曼联考虑的球员之一，尽管他的身价可能是个问题。

事实上，红魔已经花了7300万英镑在多特蒙德边锋桑乔身上，多特方面确认这笔交易已经完成。

2020-21赛季，赖斯在西汉姆表现出色，是莫耶斯的球队争四的大功臣。但最终，铁锤帮无缘前四，但他们的排名依然比同城对手热刺和阿森纳高，并拿到了欧联杯参赛资格。

这些表现，以及他在英格兰的首发地位，意味着他的转会费将会很高，尤其是考虑到赖斯现在只有22岁。

事实上，他的身价可能远远超过5000万英镑，有消息称铁锤队将为这名防守中场标价1亿英镑。

赖斯现在正在为对阵乌克兰的欧洲杯四分之一决赛做准备，他很有可能进入首发阵容，到目前为止，他在三狮军团全部的4场比赛里都是首发。