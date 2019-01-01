赋闲已久 前皇马主帅索拉里渴望回到教练岗位

阿根廷人在伯纳乌的日子以不幸告终，但现在他准备在顶级俱乐部再次碰碰运气。

前皇马主教练索拉里渴望把他在伯纳乌的苦乐参半的经历抛诸脑后，回到欧洲“大联赛”之一的教练席上。

2018年，前西班牙人朱伦·洛佩特吉被解职不到三个月后，索拉里从卡斯提拉青年队调来接替他。

然而，尽管阿根廷人在世俱杯上为美凌格带来了成功，但他没能让俱乐部高层相信他是这份工作的合适人选。今年3月，他被齐达内取代，这是皇马2018-19赛季第二次更换教练。

自从被解雇后就没有工作的索拉里坚持说他对他曾代表俱乐部，无论是球员还是教练，都没有任何怨恨，同时也表示他想回到俱乐部的工作中。

“怨恨马德里？那是私人的事情，”他告诉BBC体育。“这是足球。为皇马效力是我的荣幸。”

“我想在欧洲执教，在一个大联赛里从事一个严肃的项目。”

“我看到了去年的英超联赛，以及它是如何发展得如此之快。对英格兰队来说，这是一个精彩的赛季。还有很多不同的文化——你有西班牙教练、德国教练、英国教练，还有来自世界各地的教练。”

“我喜欢的足球类型是球队是进攻足球，高节奏和侵略性，但为了达到这一点，你必须高位防守，有快速的转变，当然天赋是其中的重要部分。”

“英超联赛的数据是惊人的，证实了事情正在发生变化。15年前，只有三场比赛里一支球队的控球率平均达到70%。三年前，这个数字上升到了30场。两年前是60场比赛，而去年是67场比赛。”

索拉里的同胞波切蒂诺是一名在英格兰足坛树立了良好的教练声誉的阿根廷人，自从来到英超以来，他在南安普顿和托特纳姆都取得了成功。

索拉里在谈到波切蒂诺时说:“我和他不是朋友，但我了解他，我钦佩他，以及他去年和前年所做的一切。”

“他进入欧冠决赛并不是偶然的——这是在四五年里不断增长的东西。”

但是这位前皇马球员在比较热刺主帅和瓜迪奥拉时有些犹豫。

“我不认为我们能把它们放在同一个包裹里。”他补充说。

“他们执教过不同的球队。我希望波切蒂诺能尽快加入一支真正的强队，因为他值得拥有这样的机会。”

另一方面，佩普只和顶级球队合作过。他在西班牙，德国和英国都有过成就。现在我们来看看他的下一步计划。”

“但他们都是顶级教练，我对他们只有尊重和钦佩。”