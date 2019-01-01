资金到位 曼联准备一月就砸钱买赖斯

俱乐部已经把这名西汉姆球星当成了他们的重要目标，最快在这个冬天就可以签下他。

曼联已经把西汉姆的德克兰·赖斯作为明年夏天的首要目标，但他最早可能在明年一月就会被带到俱乐部。

这位20岁的中场球员自从两个赛季前在西汉姆的一线队确立了自己的地位后，就一直与离开伦敦体育场联系在一起，现在他已经在索尔斯克亚的转会名单上名列前茅。

曼联未能在夏季转会窗口中增加一名中场球员，这意味着埃雷拉和费莱尼的离去都找不到替代者。相反，俱乐部买下了哈利·马奎尔、丹尼尔·詹姆斯和阿隆·万-比萨卡。中场增援现在是曼联的首要任务，因为马蒂奇和博格巴都有可能在赛季结束后离开俱乐部。莱斯预计将花费约8000万英镑(1.03亿美元)，尽管本赛季开局不稳定，俱乐部仍准备在财政上支持索尔斯克亚。虽然赖斯很可能在夏天转会，但是曼联已经开始准备敲定他的合同，这意味着交易最早可能在冬季转会窗口完成。

他可能会和来自尤文图斯的马里奥·曼朱基奇一起加盟，曼朱基奇将作为拉什福德、格林伍德和马夏尔的替补。

这名英格兰国脚的转会并不排除热刺中场克里斯蒂安·埃里克森的转会可能性。这名27岁的组织核心本赛季对波切蒂诺来说已经不再是一个铁定的首发球员，而丹尼尔·列维也很乐意在一月份卖掉他，以确保他至少能得到一些球员的转会费。埃里克森可以在明年夏天自由转会，并且可以在他的合同还剩下6个月的情况下与其他球队签订一份合同。

曼联的中场已经被强调为在即将到来的转会窗口中加强的关键区域，但是更多的变化还在期待之中。罗马可能完成一笔价值1300万英镑(1700万美元)的交易，以买断被曼联租借的克里斯·斯莫林，而那不勒斯的卡利杜·库利巴利仍然是曼联未来的目标。