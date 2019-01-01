贾府逆转皇马敲警钟 阿莱格里成竹在胸

尤文图斯将在欧冠四分之一决赛次回合中主场迎战阿贾克斯，尽管多名球员缺阵，但主帅阿莱格里并不会改变自己的比赛策略，他同时表示已经对阿贾克斯客场逆转皇马的比赛有所警惕，将会从容应对。

北京时间4月16日，尤文图斯将在明天凌晨进行的欧冠四分之一决赛次回合中主场迎战阿贾克斯，由于基耶利尼和曼朱基奇的缺阵，主帅阿莱格里将作出相应调整。

尤文图斯和阿贾克斯在首回合较量中踢成1-1平局，斑马军团拿到宝贵的客场进球。

“曼朱基奇的缺阵并不会对我们的备战有太大影响，因为此前我们已经预料到他可能缺阵，我现在只需考虑用谁来替代他，”阿莱格里说。

“我可能会选择基恩首发出场，也可能是迪巴拉，或者两名球员都不会首发。如果基恩和迪巴拉首发，德西利奥和坎塞洛就有可能不会首发，但是如果基恩和迪巴拉不首发，那德西利奥和坎塞洛就可能首发。我们会在比赛之前做出决定的。”

“道格拉斯-科斯塔在和阿贾克斯首回合比赛的时候小腿受伤，他现在还没恢复到最佳状态，他可能在次回合比赛只会踢15-30分钟。但是他能起到决定性作用。”

阿莱格里对次回合交手非常有信心，他表示：“首回合的结果并不相关，我们在次回合必须拿出打马竞时的比赛强度。我们需要对阿贾克斯充满敬意，相比于在阿姆斯特丹首回合的比赛，我们的传球需要更加精准。做好这两件事，我们就能够晋级。”

“比赛一直都是开放的，因为两支队都会为了胜利而拼搏到底，终场哨响前一切都不会结束。”

“这会是一个非常重要的夜晚，我们想要达成非凡的目标，进军半决赛，所以我们需要球迷们的帮助。比赛中我们会有需要防守的时候，我希望我们能够一起做到。”

阿贾克斯在欧冠16强对阵皇马的比赛中，首回合在阿姆斯特丹1-2不敌皇马，但是次回合在伯纳乌球场却4-1痛击白衣军团，逆转晋级8强。

阿莱格里说：“我一直相信首回合我们能打入进球，次回合我也坚信如此。我们需要更加注重防守的细节。阿贾克斯在马德里的表现比在阿姆斯特丹出色得多，而我相信我们也能比在阿姆斯特丹的表现优秀。我们必须在进攻端发挥出色，专注于中场的控制，并在防守时集中注意力。”