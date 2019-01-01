费鸟自谦：踢中卫是一件新鲜事 我还需要多学习

巴西人作为英超冠军的中卫替补给人留下了深刻的印象，但他坚称自己仍在学习这个位置。

费尔南迪尼奥承认他不知道自己是否是曼城防守问题的长期解决方案，但他很高兴现在能提供帮助。

在斯通斯和拉波尔特受伤离开曼城阵容后，巴西人已经进入了后防线。

在过去的两场比赛中，曼城都保持着零失球的记录，分别是对阵顿涅茨克矿工和沃特福德。

瓜迪奥拉说他不希望在一月份转会窗口重新打开时增加一名新的后卫，而费尔南迪尼奥说他会尽自己最大的努力来填补这个空缺。

“我们的中后卫都受伤了，所以他们发现我可以在那里踢球。”费尔南迪尼奥说。“我是来帮忙的，所以没关系。至于未来，我们将拭目以待。现在最好考虑一下。有时候经验是有帮助的，即使你不上场踢球——和球员交谈，帮助解决一些问题。这是融入团队的最佳方式，你可以在任何地方提供帮助。”

曼城主帅赞扬了他客串中卫的能力，并坚称他毫无疑问能够适应新位置。

尽管如此，费尔南迪尼奥说他仍在学习这个角色，并期待着更严峻的考验，斯通斯至少要一个月后才能复出，拉波尔特至少要到明年一月才能复出。

“我还在适应过程中。”他说：“这对我来说是一件新鲜事，尽管我从上赛季末就知道踢中卫是有可能的。我从赛季初就开始为此训练了，所以它仍然是新的，但我正努力从这次经历中学习。我们踢球的方式让比赛变得简单了一点，因为我们大部分时间都控球在脚。但当对手更多地通过传中或传身后进攻时……让我们看看我将如何表现。”

费尔南迪尼奥预计将在周二对阵普雷斯顿的联赛杯第三轮比赛中休息。

西班牙青训球员埃里克·加西亚将首发，而17岁的泰勒·哈伍德-贝利斯已经入选了瓜迪奥拉的阵容。