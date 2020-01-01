费鸟盼与曼城续新约 欲效仿泽罗伯托踢到老

这名经验丰富的巴西人现年34岁，他和曼城的合同将在本赛季后到期。

费尔南迪尼奥重申他仍然有可能留在曼城，巴西人从他的同胞泽罗伯托那里得到了灵感，泽罗伯托一直踢到了43岁。

在目前的情况下，这名34岁的全能球员即将在赛季后结束他在阿提哈德球场的合同。如果没有新的条款达成一致，那么费尔南迪尼奥将会在这个夏天成为自由球员。

瓜迪奥拉已经表达了他想要在他的阵容中保留这位中流砥柱的愿望，而这位巴西人并没有排除任何可能性。

他承认，曼城可能会与他达成新协议，因为他还有很多东西可以提供——就像泽罗伯托在2017年在帕尔梅拉斯挂靴之前所做的那样。

在被Sport360问及他的未来以及能否在曼彻斯特达成协议时，费尔南迪尼奥说：“希望如此。”

“我们也要看看我能坚持多久。说实话，我现在还没想过这个问题。”

“我当然想继续踢球，但我不会强迫自己打到40岁左右。只要我感觉良好，我就会上场，而且我能给球队带来好的表现。你也要照顾好自己，这是最好的表现方式。”

“我们有一个球员在德国踢了这么多年，然后在巴西踢了这么多年，一直踢到43岁。他的名字叫泽罗伯托。加比（热苏斯）在帕尔梅拉斯也和他一起踢球。他是一名边锋、左后卫、中场，效力于皇家马德里，拜仁，能踢很多不同的位置。”

“他是我的灵感来源，因为他是一名顶级球员，一直踢到43岁。”

“就像我说的，我不想说我会一直踢到那个时候，因为我们不知道明天会发生什么，但是我很开心，这种开心让我继续踢球，表现得更好。”

费尔南迪尼奥已经为曼城出场270次，其中绝大多数是作为中场球员，但他也出现在其他位置上，并声称本赛季他作为临时中卫的表现很不错。

他补充道：“我感觉很好，很自信。我很高兴能在这个位置上踢球，能和这些球员并肩作战，当然这也是我坚持下去的动力。”

“我认为这种改变帮助我作为一名球员成长。当你在不同的位置踢球时，你可以更好地理解比赛，并试着帮助其他队友。我知道后腰应该做什么，中后卫应该踢左边还是右边，还有边后卫，我的脑子里都很清楚。我想这对我有帮助。”

“我想我已经适应了，按我的方式踢球。有时我们有特定的踢法，仅此而已。所以在防线踢球，它会打开你的思维，特别是在佩普的麾下，因为你可以更容易地理解比赛。”

“我们有很多关于战术、位置、如何转移球、如何传球、哪位球员有空位、哪位球员盯人的会议。它帮助了我。对我来说，踢中场或中后卫都不重要。当然，当我状态良好的时候，我的表现也会帮助球队。”