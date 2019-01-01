费鸟：利物浦太遥远了 曼城首先考虑莱斯特城

这名从中场转变为后卫的球员说，卫冕冠军只是想在面对阿森纳时夺回第二的位置。

费尔南迪尼奥说，曼城现在的重点是超越莱斯特城，而不是在积分榜上向利物浦看齐。

本周末曼城将客场挑战阿森纳，他们目前排在联赛第三，落后领头羊17分。

本赛季的英超联赛原本被认为是曼城和利物浦之间的两强争霸，但瓜迪奥拉的球队现在看来不太可能连续三次获得联赛冠军。

“这对我们来说真的很艰难，真的很艰难。”费尔南迪尼奥说：“我更希望离利物浦近一些。也许我们以为在一个赛季夺得四次冠军之后，我们会相信一些我们并不相信的东西。体育的本质就是让你一次又一次地赢。有时候你必须要挺过去。”

“我脑子里没有一个关于利物浦的想法。那是很远的地方。首先，我们必须考虑莱斯特城（第二名）。很长一段时间没有赢得这个奖杯，这对利物浦很有帮助。他们现在会嗅到的。”

这名中场本赛季被瓜迪奥拉用作中卫，虽然球队一直在努力追赶利物浦，但巴西人并不认为他的角色转换是导致他状态不佳的原因。

后场缺乏深度被认为是曼城低迷的原因，但是34岁的他并不认为这是一个因素。

“我不认为我错过了中场。”他说：“罗德里踢得很好。当然，我们有点不同，但他做得很好。你在后场的工作非常重要，因为你帮助防守和进攻。这里的文化是，谁进球就会得到关注，但这取决于每个人。你必须保护你的防线，当你有球的时候，试着让球员在球前面进攻，创造机会。”