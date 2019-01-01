挺身而出 费鸟乐做后卫：今天我的机会来了

由于拉波尔特和斯通斯的受伤，瓜迪奥拉缺少人手，巴西人很有可能会出现在后防线上。

费尔南迪尼奥表示，他在对阵顿涅茨克矿工的比赛中得到了机会，作为一名中后卫，他变得越来越适应。

曼城凭借马赫雷斯、京多安和热苏斯的进球，以3-0轻取顿涅茨克矿工。

这是巴西人费尔南迪尼奥本赛季的第二次出场，他在中卫位置首发，与尼古拉斯·奥塔门迪搭档后防线。

曼城目前在后防线上面临着相当大的危机，拉波尔特由于膝伤将缺阵六个月。约翰·斯通斯也将缺阵超过一个月。

由于奥塔门迪是唯一一名身体健康的一线队中后卫，费尔南迪尼奥被要求担任这一角色，这位巴西中场说他很乐意这样做。

“对后防来说，这是一个安静的夜晚，但是球队踢得很好。在后场比较容易，因为我们是一个整体，而前场的球员把空间封锁了。我从赛季开始就在这个位置上训练。瓜迪奥拉知道我们球队的一切。今天是我的机会，我希望我能做得更好。”

这位中场球员于2013年从顿涅茨克矿工加盟曼城，自那以后一直是球队的主力，在他效力的6个完整赛季中出场270次。

瓜迪奥拉说：“其他球员也可以踢这个位置，但费尔南迪尼奥是一个聪明的球员，非常聪明，是一个不可思议的家伙。他第一场踢得很好。他有丰富的经验和个性，他说的话，更衣室里的人都会附和他。”

在周三的胜利之后，曼城将期待与沃特福德的比赛，因为俱乐部希望从上周末输给诺维奇的阴影中恢复过来。