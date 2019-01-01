费鸟：为冠军我们像猛兽一样抢球 后面的对手不容小视

费尔南迪尼奥相信曼城正在展示他们的冠军素质，他们像猛兽一样战斗，以保住英超冠军的头衔。

周三，曼城在老特拉福德球场战胜对手曼联，重登榜首。这场2-0的胜利相当关键，在双方都还有三场比赛的情况下，曼城领先利物浦一分。

这也是他们在联赛中的11连胜，之前他们还战胜了热刺，这场重要的胜利也是对欧冠失望出局做出的一个很好的回应。

“我们表现出了像猛兽一样争夺每一个球的渴望，”曼城中场费尔南迪尼奥说。“我认为这是一支渴望冠军的球队的精神。这不仅仅是周三的比赛，一般来说，每一场比赛，特别是上周六的比赛，在我们输给热刺之后，我们从第一分钟就开始按照自己的方式踢球。如果你回顾到一月，他们(利物浦)在和我们的比赛后本可以领先10分。我们不想那样。我们把差距缩小到4分，现在我们领先1分。英超联赛就是这样决定的，我希望我们能做好自己的工作，赢得这三场比赛，再次夺冠。”

然而，由于领先优势微弱，费尔南迪尼奥意识到仍然没有多少犯错的空间。

利物浦将在周五迎战哈德斯菲尔德，有可能在本周日曼城对阵伯恩利的比赛之前重返榜首。

巴西人说：“伯恩利总是很难对付。他们有自己独特的比赛方式，去那里并不容易。上周一他们与切尔西打成平局。我们必须尽快恢复，努力保持健康，做好准备。对我们来说，这将是一场非常重要、非常困难的比赛。”

由于膝伤，费尔南迪尼奥在周三的下半场提前离场。他应该在周末之前进行扫描和评估。

这位33岁的后腰扮演着关键的角色，他的工作之一就是为后防线提供保护。他觉得球队的后防线在对曼联的比赛中发挥得非常出色。

他说：“比赛前我们谈论的最重要的事情是我们不能失球，因为我们有可以为我们进球的前锋。在任何比赛中，他们都能创造机会并进球，这就是事实。上半场对我们来说有点奇怪，因为我们找不到每一场比赛都有的空位，但下半场我们找到了空位，创造了很多进球机会。最后我们进了两个球。这是很重要的三分。”