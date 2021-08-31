费迪南德：B费会把点球让给C罗 但他不会让出任意球和角球

这位曼联名宿认为B费会愿意把定位球主罚权让给自己的同胞C罗

里奥-费迪南德表示，C罗将不得不与B费共享任意球主罚权，他认为B费会让出点球，但不会让出任意球。

周五，曼联与尤文图斯达成协议，将C罗带回老特拉福德。据报道，这笔价值2300万欧元的转会将在周二午夜夏季转会窗口关闭前完成。

现年36岁的C罗曾在2003年到2009年间效力于曼联，在本赛季剩下的时间里，他很可能成为索尔斯克亚进攻的支点，但费迪南德认为费尔南德斯不会被推到一边。

自从B费加盟曼联以来，他参与的进球比其他任何曼联球员都多，而其中他的很多进球都来自定位球。

费迪南德认为B费会把点球任务交给他的同胞C罗，但是考虑到他令人印象深刻的进球能力，他没有理由放弃任意球。

费迪南德说道：“我认为B费会放弃点球，但不会放弃任意球和角球，我想禁区附近的任意球，他会负责的，我认为他的数据要求他这么做。

“C罗负责点球，百分之百，他们同意给他踢点球，但我认为B费会负责禁区附近的任意球。”

费迪南德认为B费会很乐意把进球的重担交给C罗，他说道：“我认为B费看到了更大的画面，他知道C罗可以让我们越过终点线，为我们赢得奖杯，如果这意味着我参与进球的比例下降，但他拿到了一个大奖杯，他肯定会选择奖杯而不是进球。”

C罗将在本赛季第一次国际比赛日过后回到曼联，这意味着球迷们将不得不等到九月才能看到他再次穿上红色球衣。

在回到老特拉福德并加入索尔斯克亚的队伍之前，C罗将和B费一起参加葡萄牙的世界杯预选赛。

曼联主帅希望C罗能在9月11日主场对阵纽卡斯尔的比赛中完成他的处子秀，四天之后他们将在欧冠联赛客场对阵伯尔尼年轻人。