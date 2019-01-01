费迪南德质疑蓝军球迷：1-4落后也不该提前走

许多蓝军球迷认为他们的球队必输无疑，在他们不可思议的追平之前，他们就犯了提早离场的错误。

里奥·费迪南德质疑了一些切尔西球迷，他们在周二早些时候被看到提前离开斯坦福桥，当时他们的球队在欧冠中以1-4落后于阿贾克斯。

蓝军在下半场一开始就被逼入三球落后绝境，而切尔西的一些支持者也因此离开了球场。但是兰帕德的球队还远远没有放弃，在阿贾克斯罚下两名球员后，蓝军扳平了比分，甚至有一个进球被VAR取消。

这是一场漫长的比赛，费迪南德很快把矛头指向了过早离队的切尔西球迷。

“你不能离开。”费迪南德在BT体育上说：“这个球场和这个俱乐部的精神就像兰帕德率队做出的回应一样，即使在1-4落后的情况下，你也不能走出这个球场。”

莱因克尔回应了费迪南德的立场，并补充说那些离开的球迷将会有很多遗憾。

“我们看到球迷们在1-4的比分离场，当他们回到家的时候，他们一定会说：‘我做了什么？我为什么要离开?’”莱因克尔说：“它只是展示了在足球你永远不知道会发生什么。你永远不该放弃。”

就兰帕德而言，他从未怀疑过他的球队有反击的精神，并透露半场休息时他甚至暗示有可能4-4打平。

“我在半场的时候告诉球员们我们可以3-3打平，或者4-3取胜或者4-4。”兰帕德说：“我并不是说我们现在很聪明，但是我们在上半场失球的那几分钟是我们的粗心大意和运气不好的结合。我总是对马马虎虎的行为进行自我批评。

“但我觉得我们在比赛中，克里斯蒂安（普利西奇）和威廉和我们的压迫都做得很好，但在进攻三区我们需要更多一点。需要提升球场的精神，所以我很高兴看到这一点。可能在最后十分钟很失望没有赢得比赛。在今天的冷光下，我们1-4落后，所以这是一个很好的结果。”

当被问及这场比赛是否是他参加过的最疯狂的比赛时，这位切尔西的传奇人物承认这值得商榷。

“很难这么说。我必须回头看。”他说：“这些年我有过一些疯狂的夜晚，一些美好的夜晚。但是今晚发生的一切，发生的奇观，都真切地在这里。”