费迪南德：蒂亚戈曾想加盟曼联 但莫耶斯选择了费莱尼

这位前曼联后卫声称蒂亚戈曾想在2013年夏天转会加盟红魔。

里奥-费迪南德透露，曼联曾在2013年夏天放弃了签下蒂亚戈-阿尔坎塔拉的机会，时任主帅莫耶斯更倾向于签下费莱尼。

那个夏天，蒂亚戈正准备与巴萨分道扬镳，并去其他球队寻找出场机会。英格兰的球队对他感兴趣，费迪南德被要求推动红魔进行交易，但这一引援建议被无视，而现在蒂亚戈已经在利物浦效力。

费迪南德告诉Vibe with FIVE：“在蒂亚戈离开巴塞罗那之前，他给我打过电话。他能说一口流利的英语，我们曾在美国的季前赛和巴萨交过手，蒂亚戈的表现令人感到难以置信，那场比赛他踢10号位并打进了一个世界波。”

“所以我们很了解他，几年之后，莫耶斯成为曼联主帅。我没有和蒂亚戈谈过，我不认识他，但德赫亚把我的电话号码给了蒂亚戈。”

“所以蒂亚戈给我打了电话，他说：‘里奥，我想加盟曼联，你能不能帮我推荐一下。’”

“他说：‘我希望有机会去曼联踢球，你能不能看看找谁谈谈，问问俱乐部是否对我有兴趣。’”

“所以我和莫耶斯还有埃德-伍德沃德提到了这件事，但他们表示球队已经接近敲定几笔交易，所以不签蒂亚戈了。”

“我想蒂亚戈当时只有24小时的时间决定是否去拜仁，第二天一早他给我打电话，问我曼联是否对他有兴趣。最后他去了拜仁，其他的就是历史了，但他真是一个出色的球员。”

蒂亚戈在拜仁效力了7年，出场235次。他帮助球队赢得7座德甲冠军和1座欧冠冠军，随后他转会来到英格兰，加盟曼联的死敌利物浦。

在英超的首个赛季，蒂亚戈踢得并不轻松，他感染了新冠病毒，并且遭遇了数次伤病，同时还在适应英格兰足球的节奏。