费迪南德：萨乌尔是正确选择 但曼联似乎有意所有人

这名前老特拉福德的传奇认为，这位西班牙中场对红魔来说将会是一个很好的引援，他希望老东家能够将兴趣变为现实。

里奥·费迪南德支持曼联签下马竞球星萨乌尔·尼格斯，他认为这位西班牙中场是迭戈·西蒙尼球队中的“指挥官”。

在2012年进入床单军团一线队之前，萨乌尔一直在马竞青年队效力。从那以后，他已经为这家西甲豪门在各项赛事中出场了284次，打入了39粒进球。

在这8年中，这位25岁的西班牙国脚帮助马竞赢得了5座重要的冠军奖杯，其中包括两座欧联杯冠军奖杯和国王杯冠军，他本人也成长为西甲发挥最稳定的球员之一。

其他球队

马德里竞技在2017年与他签下了一份九年长约，这让他看起来将在万达大都会球场呆到至少2026年，不过下一个转会期即将到来，外界对他未来的猜测开始不断增加。

最近几周以来，曼联一直被外界与萨乌尔联系在一起，有报道称曼联愿意在转会市场重开时激活萨乌尔合同中1.35亿英镑的解约金条款。

索尔斯克亚已经确定将在今天继续对自己的现有阵容进行一些调整，目前与他们传出绯闻的球员有很多，包括了多特蒙德的边锋桑乔，阿斯顿维拉的中场大脑格拉利什以及莱斯特城的青年才俊麦迪逊等人。

萨乌尔承认自己的老东家一直是转会市场上的焦点，但他也相信萨乌尔如果加盟，会成为红魔队内的“重要球员”，这位前英格兰国脚认为马竞真核有能力为任何一支球队效力。

“他是另一种球员，一位伟大的球员。这几年来，我一直在念叨有关萨乌尔的事情，”这位前曼联后卫在Instagram上的直播中说道。“我认为他能成为曼联队内的重要球员。”

“他在球场上很沉着，冷静，左脚也很出色，他还是一位出色的中场指挥，能够进球，战术作用也很明显。”

“你可以看看西蒙尼对他的使用，他让球队运转良好，他在中场进行着指挥调度。”

“萨乌尔很强大，这周有报纸说曼联对他很感兴趣，但我们只能去拭目以待。毕竟曼联和每个人都有联系。”

欧足联将于周三召开一个视频电话会议，讨论夏季转会窗口的当前开放日期是否需要调整。目前的新型冠状病毒疫情已经导致2019- 2020赛季的比赛进入了停摆。

剩下的比赛可能要在6月和7月进行，现在主流观点认为，在俱乐部按照日程完成联赛和其他杯赛之前，转会窗口不应该开放，需要进行相应写的后移与延长。