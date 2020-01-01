费迪南德：曼联中场缺乏实力 需要新援来解锁

这位前老特拉福德的宠儿在看到索尔斯克亚的球队在足总杯0 -比0战平后感到很沮丧。

根据费迪南德的说法，曼联需要一个有能力在中场制造“魔力”的球员，在0-0战平狼队的比赛中，他们进攻缺乏想象力。

红魔在周六足总杯第三轮对阵狼队的比赛中未能取得进球，在90分钟的比赛中没有一次射正球门。

替补上场的拉什福德最接近取得进球，他的射门击中了门框，但是狼队比他们的对手创造了更多的机会。

在整个2019- 2020赛季，曼联一直在努力保持稳定，一直未能找到方法去解决龟缩后防的球队。

博格巴的缺席并没有给索尔斯克亚的带来任何帮助，这位法国国脚在9月底脚踝受伤后只在两场比赛中出场。

博格巴将在这个月再次接受手术，索尔斯克亚确认他可能会缺席三到四周。

费迪南德认为曼联在缺少博格巴的情况下，中场创造力极度匮乏。

他说:“他们需要一名球员，能够上场并解决问题。当有球队把一个完好的体系摆在他们面前，两个禁区就等着被打破，那就是你需要质量的时候。”

“那就是当你需要一个人在中场，他可以在从30或40码(远)的地方传球越过后卫的头，然后让边锋接球一对一，或者在从那个区域传球使队友直接面对球门。”

“目前在这个球队中，我没有看到有能力或者愿意冒这个险的球员。”

“这就是为什么博格巴的情况让我作为曼联的球迷和曼联人感到非常沮丧。”

“你希望你最好的球员出场，博格巴激情四射，正是那种能让情况有所不同的球员。”

许多球迷和专家都质疑索尔斯克亚是否为近几个月带领曼联前进的合适人选，费迪南德也是其中之一。

当被问及在挪威人的带领下，他是否能看到俱乐部的走向时，这位前红魔后卫回答说:“还不是很清楚。”

“我仍然认为这是一个正在进行的工作，问题是不够稳定。最近他们击败了热刺和曼城，你认为他们在正确的道路上，我们可以看到，他们正在前进。”

“然后他们就会有像对阵阿森纳时那样表现，看到那场比赛真是令人沮丧。”

“但我认为，随着年轻球员的加入和他派出的一些球员，这种不稳定是不可理解的，但你可以理解原因何在。”