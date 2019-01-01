费迪南德：曼联不会幼稚地认为索帅能一夜改变

前红魔说如果他们在赛季初就和主教练分道扬镳，费迪南德会很震惊。

里奥·费迪南德不相信曼联会幼稚地认为索尔斯克亚可以在一夜之间让俱乐部起死回生，所以会给他足够的时间。

曼联正处于30年来最糟糕的赛季开局，本赛季只赢了两场比赛，排名第12，仅比降级区高2分。

这与索尔斯克亚和费迪南德曾经效力过的冠军球队相差甚远，但是这位前中后卫希望看到挪威人能获得时间。

他告诉talkSPORT：“俱乐部不可能马上就认为这是一件好事，他们也不会幼稚地认为他会在一夜之间改变现状。这肯定是一件在早期会很痛苦的事情，结果将不会如我们所愿，特别是随着新招募的年轻球员的加入。这就是为什么我没有马上看到变化的原因，如果我醒来，打开报纸或应用程序，看到他这么快就离开了，我会感到非常惊讶。”

费迪南德认为21岁的詹姆斯可能是本赛季曼联最好的球员。

尽管他对这名前斯旺西的年轻球员赞扬声有些夸张，但费迪南德表示，他的出色表现证明了曼联需要时间和稳定来恢复出色的状态。

“他们有一些优秀的年轻球员，我不认为他们这么早就期望从丹尼尔·詹姆斯身上得到什么，他很优秀，可能是他们目前最有影响力的球员。”他补充道：“这对球队有什么影响？当你从斯旺西买了一个人，他可能会在以后的日子里蓬勃发展，现在他已经被迫成为球队的主要球员。这说明了曼联现在所处的位置，我认为时间是需要的。目前并没有太多的人能获得时间。奥莱可能需要另一个转会窗口，让更多的人进来，然后洗牌，让更多的人离开，然后你就可以真正地开始根据这个来判断他了。”

曼联在10月20日对阵利物浦，重新开始了他们的英超之旅。