费迪南德：斯特林已是世界前五 遇上瓜帅是件幸事

这位英格兰边锋本赛季状态火热，并赢得了红魔传奇人物的高度赞扬。

前曼联后卫里奥·费迪南德认为斯特林是目前世界上最好的五名球员之一。

这位24岁的球员在周二曼城5-1战胜亚特兰大的比赛中上演了他在欧洲冠军联赛的第一个帽子戏法，这场比赛延续了他们在欧洲赛场上的完美开局。

斯特林本赛季已经在英超联赛中攻入6球，而费迪南德认为他是目前状态最好的球员之一。

费迪南德在接受英国BT体育频道采访时说：“我们已经找不到更多赞扬他的话了。他是一个已经踢了很多比赛的年轻的英格兰球员。他仍在进步，并在比赛中不断进步。他有前锋的嗅觉，可以进入某些区域。

“他现在是世界排名前五的球员之一。当然！我不管你还要说谁。考虑到他的影响力，他的进球，不可能将他排除在外。”

在瓜迪奥拉的带领下，斯特林已经成为了曼城的可靠依赖。费迪南德相信西班牙人在他的发展中起到了关键作用。

他说：“有时候你很幸运能有一个可以学习的教练。瓜迪奥拉在那个时候来了，来指导这个有巨大潜力的年轻球员。”

然而瓜迪奥拉很快就淡化了他在斯特林崛起中所扮演的角色，并强调他有潜力变得更好。

“功劳是属于他的。所有的功劳。他可以变得更好，但他已经是完美的。”瓜迪奥拉赛后说：“他有身体，他很强壮，他可以在比赛后的第二天上场，他的恢复能力很强。他是一个非凡的球员。他可以踢两个边路，防守上他帮了我们很多。他是一个不可思议的球员。这取决于他，但他希望做得更好。”