费迪南德捍卫C罗：那些说C罗不逼抢的人都在放屁

C罗在曼市德比中的表现引来了一些批评，但他的一位前队友认为人们不应该期待C罗去逼抢对手

今夏回到曼联之后，36岁的C罗各项赛事已打进9球，但索尔斯克亚的球队并没有一个稳定的开局。

因此，C罗因为在前场没有进行逼抢而遭到了一些批评，而他的前队友费迪南德坚称人们不应该期望C罗这么做。

费迪南德说道：“这都是放屁，我们谈论的不是张三李四，而是有史以来最伟大的球员和射手之一。”

“你买他不是为了让他逼抢的，皇马并没有让他逼抢对方后卫，为什么你现在就要他去逼抢对方后卫？我觉得这毫无道理。”

“莱万的主要能力是逼抢对手吗？当每个人都说凯恩是世界最佳九号时，他们的意思是凯恩是一个令人感到难以置信的逼抢能手吗？”

“阿圭罗，英超多年来的最佳九号，人们会说他逼抢很厉害吗？这并没有发生，梅西会逼抢吗？他不会。”

“我们这一代的球员，辛苦训练一天之后的恢复方式就是去酒吧。即使在曼联，我们在没有比赛时也会这么做，但C罗没有这么做，即使是那个时候也没有。”

“他均衡膳食营养，他只想做得更好，这听起来很简单，但需要极大的决心，他现在强度更高了。”

“当你和他坐下来聊天，他会想着许多细节，因为他知道自己已经走到职业生涯最后阶段，他需要更好地照顾自己的身体。”

“这可能是他最重要的品质，除了天赐的出色身体之外，他的心态是无可匹敌的。”

“我认为他会把欧联杯视作自己履历上的污点，这就是他的标准所在。本赛季他打进了9球，基本上这些进球都是改变比赛进程的进球。”

“这很疯狂，我不知道足球史上有没有比他更出色的球员。”

曼联在今年三月任命约翰-默塔夫为俱乐部的体育总监，费迪南德说道：“或许未来有机会，我也会成为一名体育总监。尽管一名好球员不代表一定会成为一名好的管理者，但我认为我会在这个职位上干得非常出色。”

“技术总监也是完全一样的，你需要不同的属性，你要有一个好的团队，做一个好的组织者，确保你能管理人。”

“然后，你显然需要分析所有的数据，你必须看到一个球员的潜力，然后在他身上倾注时间。”