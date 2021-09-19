费迪南德指责C罗成为曼联“教练” 索尔斯克亚：没有这样的事

在对阵伯尔尼年轻人的欧冠比赛中，这两位前队友就C罗的问题在边线上发生了争执

曼联主教练索尔斯克亚否认了里奥-费迪南德关于C罗在曼联输给年轻人的比赛中掌控着球队的说法。

在欧冠揭幕战中，C罗打入一球，但这并不足以帮助曼联战胜年轻人，十人应战的红魔在客场1-2不敌对手。

C罗在下半场被索尔斯克亚换下，但他仍站在边线上指挥队友，这让费迪南德感到担心。

费迪南德告诉BT体育：“说实话，如果我是主教练，我会让他坐下。我懂的，只要是C罗，人们就会说‘他很勇敢，很有领导力，是为了球迷。’他只是一个很有热情的家伙，他想赢，他迫切想赢，他无法控制。”

“如果这意味着他将站在主帅身边向球员发号施令，那就这样吧。当他拥有这样的地位时，你要怎么反驳呢？”

然而，索尔斯克亚认为费迪南德对事件的解释是错误的。

他说道：“再一次的，费迪南德有时会评论一些他不知道的事情，”

“佩雷拉撞倒马蒂奇时应该得到一张黄牌。布鲁诺和C罗都很有竞争意识，突然间他们就站在了我旁边。”

“他们在那里呆了一小会儿，然后对裁判大喊。那是被一些错误的决定所激怒。然后C罗坐下了，布鲁诺也坐下了。我们知道只有一个人可以进入技术区，那就是我、卡里克、费兰或麦肯纳。”

“那只是一时冲动，佩雷拉应该被罚下，所以我对他们表现出一些激情然后又回到位置上没有任何意见。不是他在指导球员，不是。”

曼联接下来将在英超联赛中遭遇西汉姆，届时红魔有机会弥补自己在周中的失败。