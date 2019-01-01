费迪南德：恐怕阿扎尔是在错误的时间加盟皇马

这位比利时国脚在周三为他的新球队第一次首发，但是在0-3输给巴黎圣日耳曼的比赛中，他的表现十分平淡。

里奥·费迪南德说他担心埃登·阿扎尔可能加入了一支正在走下坡路的皇家马德里。

阿扎尔在周三为白衣军团首次首发，但一切并没有按计划进行，皇马客场0-3大败巴黎圣日耳曼。

阿扎尔今夏以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格从切尔西转会到皇家马德里，但他的季前准备因大腿受伤而中断。

比利时人在上周末首次代表皇马上阵，他在周六主场3-2战胜莱万特的比赛的最后30分钟出场。

但是在第一次首发没有达到预期之后，前曼联球星费迪南德质疑阿扎尔转会西班牙的时机。

费迪南德在接受英国电信体育频道的采访时说：“当你来到一家新俱乐部，尤其是像皇家马德里这种规模的俱乐部，你必须赢得拿到球权的权利。他必须在训练比赛中有所作为，在他参加的实际比赛中有所作为。我担心他在错误的时间去了那里。这是一支正在老化的球队，他们还没有走上正轨，他们现在还没有太多的激情。这将对他产生影响，并在长期内对他产生负面影响。”

在观看了阿扎尔的表现后，克劳奇也表达了他对比利时人在伯纳乌能否像在切尔西一样成为同一名球员的怀疑。

克劳奇说：“阿扎尔在切尔西时是世界排名前五的球员之一，但今晚看着他的表现，他并没有实现这一点。在切尔西，他是主力，每个人都在给他传球。他需要在皇马赢得这个待遇，不然的话踢不出来。”