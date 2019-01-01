费莱尼：曼联太快炒了穆帅 光靠年轻球员并不够

这位前红魔球星现在效力于山东鲁能，他说葡萄牙人没有足够的时间来组建一支球队。

费莱尼抨击了曼联的短视，比利时人认为俱乐部目前的困境是由于缺乏对经验丰富的教练的耐心。

费莱尼在老特拉福德先后为过所有后弗格森爵士时期的几位主教练效力过，他认为曼联正在为过于激进付出代价。

今年2月离开曼联加盟山东鲁能的费莱尼在接受《每日邮报》采访时表示：“他们引进了莫耶斯，他们没有给他时间。他们引进了范加尔，给了他两年的时间，我们开始做到一些事情，他赢得了奖杯，但在那之后，他们解雇了主教练，因为他们想快速赢球。对我来说，俱乐部太快就解雇了若泽（穆里尼奥），因为这样的教练需要很多球员来实现他自己的哲学。他想组建自己的球队，但两年半之后，他们决定解雇他，因为没有成绩。”

“这就是问题所在，他们必须一起找到解决方案。像范加尔这样的教练，战术上很强大，经验丰富，他们解雇了他。他们引进了世界上最好的教练之一穆里尼奥，他想组建一支球队，他们解雇了他。在那段时间组建一支团队并不容易，你需要两年多的时间。我不知道他们拿奥莱（索尔斯克亚）怎么办。穆里尼奥，在第一个赛季，他做了令人惊讶的事，他改善了球队，赢得了一些东西。好吧，第二个赛季，有点困难，但他努力了，尽他所能帮助球队。”

费莱尼担心索尔斯克亚的改变会给曼联带来更多的问题，因为俱乐部已经把注意力从有经验的球星转移到有前途的年轻人身上。

这位比利时国脚补充道：“现在你有了一个新的教练，他们想要年轻的球员，这就是当你和年轻球员一起踢球时所发生的事情——他们会飘忽不定，这就是足球。当然在足球中，你不能只和年轻球员一起踢球，你需要一个组合。我认为要赢得比赛，赢得冠军，赢得重大比赛，你需要经验。当然，你可以靠年轻球员赢球，但不是每场比赛。”

31岁的费莱尼为老特拉福德带来了更多的经验，但是这名经验丰富的球员被认为是多余的，他乐于在亚洲接受新的挑战。

一名在曼联饱受批评的球员在谈到中国的生活时说：“这里不一样，这里有不一样的气氛，这里的强度不一样，这里的观众也不一样，但这是一个新的挑战。那是我离开欧洲的时候了，我想要一个新的挑战，我很高兴，所以我一点也不后悔。我在曼彻斯特踢了五年半。我的第一个赛季是一个过渡，所以我在过渡。我知道我这个赛季过得并不好。但在那之后，我踢出自己的比赛，踢得很好，我赢得了一些东西。好吧，我没有赢得英超联赛，但这是足球的一部分。曼城是一支强队，很难与他们对抗。但我踢了一些精彩的比赛，打进了一些重要的进球，所以对我来说，在曼彻斯特的日子很开心。”