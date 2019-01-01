费莱尼前队友：转会中国不意外 已不再适合曼联

比利时国脚即将转会山东鲁能，里昂·奥斯曼承认他不再适合老特拉福德。

里昂•奥斯曼表示，费莱尼对曼联“很有成效”，但红魔已经批准将其转会中国球队的申请，因为他们需要“技术天赋”更强的球员。

中超的转会窗口依然敞开，所以比利时国脚的转会仍在酝酿中。

预计这位31岁的球员将与山东鲁能联系在一起，据够力足球透露谈判已经开始。

周四，费莱尼似乎正在前往亚洲敲定转会计划的途中，社交媒体上发布了他在布鲁塞尔机场的照片。

据悉，一份为期三年的协议正在他的下一个目的地等候着这位曾经是穆里尼奥手下的爱将。由于很难在索尔斯克亚执教中获得足够的上场时间，他或许会以1000万英镑（1300万美元）的身价转会离开。

费拉尼的前埃弗顿队友告诉媒体:“我想说的是，他更习惯穆里尼奥式的足球(而不是索尔斯克亚式的)。”

“他身体强壮，在攻防两端都很有效，而曼联需要一个比费拉尼更有技术天赋的球员。”

“他的作用很有效，这是他在曼联的时候的说法，但是你可以理解为什么索尔斯克亚觉得他无法满足他的要求，我认为对各方面来说，他最好能找到其他的球队。”

“他是个好人。他花了一段时间学习这里的语言，但他是一个非常好的人，不顾一切地想要融入更衣室。”

“他也确实给更衣室带来了很多东西。”

“他是那种你认为可以依靠的人，你可以在绝望的情况下求助于他。”

“我现在觉得，即使是在曼联，他也不会成为那种会扰乱更衣室，扰乱比赛的球员。”

“我认为他会继续他的职业生涯，但他同时也想在职业生涯结束前继续踢球。”

在以2750万英镑（3600万）美元从埃弗顿转会至曼联五年半后，费莱尼正在准备离开。

他代表红魔出场177次，打入22球。

去年夏天在与老特拉福德完成了一份包含两年延长合同的续约。

然而，在穆里尼奥离开后，他的出场顺位下滑了，因此现在他准备开始职业生涯的新篇章。