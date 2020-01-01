费尔南迪尼的野望 誓成曼城历史最伟大巴西人

已经为曼城出场超过300场的费尔南迪尼奥，正期待着成为蓝月亮的队史传奇。

费尔南迪尼奥是在2013年夏天从顿涅茨克矿工转会来到伊蒂哈德的。在他的帮助下，曼城获得了包括3个英超冠军在内的多项重要荣誉。

如今，这位巴西中场又与俱乐部续下了一年合约。他希望自己的成就能够经得住时间的检验。

在被问到自己能否被视为蓝月亮队史第一巴西球员时，34岁的费尔南迪尼奥告诉曼城TV：“我不知道，或许吧，我也不确定。”

其他球队

“我曾是第一位帮助曼城赢得英超冠军的巴西球员，这真的很美好。”

“未来肯定会有别的巴西球员为曼城效力，这是我希望留给这家俱乐部的。”

“所有为这家俱乐部效力的我的同胞，都必须怀着渴望和信念以及荣誉感去踢球，在球场奉献一切，尽力去赢得比赛和冠军。我认为我做到了。”

费尔南迪尼奥来到伊蒂哈德共事的第一位曼城主帅是佩莱格里尼。不过在瓜迪奥拉手下，巴西国脚仍然地位稳固。

他继续说道：“两位主帅都喜欢自己的球队踢得简单。”

“优秀的，漂亮的的足球，通常都是简单直接的。”

“佩莱格里尼的言行举止都非常冷静。而瓜迪奥拉更年轻，在训练场和比赛中向球员传递信息时也更有激情。”

“他们都是非凡的主帅，我对他们心怀感激。他们在我的职业生涯和人生中都给予了我很多帮助。”