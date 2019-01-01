费基尔：利物浦报价5300万的转会充满着谎言

这位法国国脚在2018年成为世界杯冠军，同年夏天，由于健康原因，他转会安菲尔德的计划流产。

在2018年夏天利物浦报价的5300万英镑(6600万美元)的转会计划破裂后，纳比尔·费基尔猛烈抨击了这些“谎言”。

有一段时间，这名法国国脚转会安菲尔德似乎只是走走过场。

费克尔当时在里昂被列入转会名单，他曾前往英格兰，并被拍到穿着他所即将效力的新俱乐部的队服。

然而，后来出现了意外，利物浦选择退出这笔交易。

因为医疗方面的问题，利物浦认为费基尔从严重的膝伤中康复后将是一个风险。

这名26岁的球员今年以2200万英镑(2700万美元)的价格转会去到了皇家贝蒂斯，他对默西塞德郡球队的动机提出了质疑，并声称仍不清楚转会没能发生的真正原因。

曾在同一年夏天获得过世界杯冠军的费基尔在接受《队报》采访时表示：“他们说了很多谎话，这些谎话影响了我。”

“尤其是那些讲述我家庭的故事。这伤害了他们和我。尤其是当你知道别人说的都是假的时候。”

“他们所说的不是事实。我的膝盖很好——我在克莱方丹(法国国家训练基地)做了体检——我的膝盖问题甚至没有被提及。”

“如果我的膝盖处于如此糟糕的状态，奥拉斯(里昂主席)会提出(巨额报价)挽留我吗？”

“但最糟糕的是，人们可能会认为，这是因为我的家庭，所以没有发生转会。这是一个谎言。但你必须忍受它。”

“你想知道真相？我也不知道——我向你保证！

“我做了体检，然后利物浦决定不签我。在某种程度上，他们想让我相信这是因为我的膝盖——但是需要找到一个借口。”

“我在克莱枫丹做的体检非常清楚——我的膝盖非常好，我感觉很好。我的膝盖没有任何问题。”