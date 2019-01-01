费基尔仍将离开里昂 当其他球员都得留队

这家俱乐部的新任足球总监承认，由于来自英超球队的兴趣，“很难说服”他们的球星留队。

费基尔可能仍然会离开里昂，但是在经历了一段时间的动荡之后，法甲俱乐部不会批准任何其他球员离开。

天才左后卫门迪和中场球星恩东贝莱分别去到了皇马和托特纳姆热刺，而俱乐部将在新主帅西尔维尼奥的带领下进入2019-20赛季。

佩纳姆布卡诺是球队新来的足球总监，巴西人决心防止人才的进一步流失。

这意味着孟菲斯·德佩、穆萨·登贝莱等人都将留下，但队长兼世界杯冠军费基尔在合同的最后12个月仍有内可能找到新的下家。

“目前，唯一可能离开的是费基尔”这名总监说。

“我已经和他谈过了。这是关于个人的事情，了解他的生活。期间，我为教练做翻译。(西尔维尼奥)很喜欢他本人。”

“很难说服他继续下去——他是世界冠军，而他这一代人都已经离开了。这不是一个秘密，但我告诉你的是事实。”

“我们想留住他。”

据报道阿森纳正在考虑引进这名与利物浦有联系的法国国脚，但是自从里昂主席奥拉斯宣布他愿意接受报价后，枪手还没有采取任何行动。

由于内收肌问题，这位25岁的球员将不会出现在周六对瑞士塞尔维特的友谊赛中。

在介绍球队新来的左后卫优素福·科内时，球队总监还证实了与桑普多利亚中卫安徒生的谈判仍在继续。

“如果我们签下安德森，我们将在转会市场上遥遥领先。我很满意。”他说。